Calcio Canegrate e Brambilla Crew Casa della Carità: un 6 gennaio di sport e solidarietà allo Stadio Sandro Pertini di Canegrate.

Martedì 6 gennaio 2026, alle 14.30, lo stadio xomunale Sandro Pertini

di Canegrate si trasformerà in un grande campo di solidarietà e condivisione. In occasione della festa dell’Epifania, il Calcio Canegrate scenderà in campo insieme alla Brambilla Crew della Casa della Carità di Milano per una partita speciale, pensata non solo come competizione sportiva, ma soprattutto come momento di aggregazione e messaggio di inclusione.

La Brambilla Crew, la squadra che rappresenta la Casa della Carità, sarà protagonista insieme ai giocatori e agli allenatori del Canegrate in un evento unico che fonde valori di squadra, impegno sociale e festa, rendendo omaggio allo sport come strumento di coesione. “La Brambilla Crew, collegata alla storica Casa della Carità milanese, rappresenta l’impegno quotidiano dell’organizzazione nel creare opportunità di relazione e sostegno

attraverso iniziative che valorizzano ogni persona – spiegano gli organizzatori –

La Casa della Carità Angelo Abriani di Milano è una fondazione nata nel 2002 su iniziativa del Cardinale Carlo Maria Martini. Essa lavora ogni giorno per dare ascolto e accompagnamento alle persone fragili, promuovendo percorsi di autonomia sociale, accompagnamento legale e assistenza di base a chi si trova in difficoltà, con servizi gratuiti di accoglienza, consulenza e supporto socio‐culturale”.

La partecipazione della Casa della Carità e della sua Brambilla Crew alla partita di Canegrate assume così un significato profondo: portare in campo lo spirito di solidarietà e inclusione che anima l’attività dell’organizzazione, rafforzando il legame tra sport e responsabilità sociale.

L’attesa per l’evento

“L’evento non sarà solo sport: sarà un’occasione per tutta la comunità di ritrovarsi, sostenersi e condividere valori positivi – proseguono i promotori – Famiglie, tifosi e amici sono invitati a partecipare per tifare e sostenere entrambe le squadre in una giornata che unisce competizione, festa e spirito

natalizio prolungato. La Partita della Solidarietà si annuncia dunque come un appuntamento imperdibile per vivere lo sport nella sua forma più alta: quella che unisce, sostiene e trasmette un messaggio di speranza e apertura verso gli altri. Ingresso libero e caloroso benvenuto a tutti!”.