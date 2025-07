Cala il sipario sulla stagione di “Dentro le storie”

Cultura

Grande successo per la kermesse letteraria che ogni anno acquisisce sostanza

Cala il sipario sulla kermesse letteraria dell'edizione 2025 . Anche quest’anno il Comune ha avuto il privilegio di ospitare a Gaggiano , autori e autrici che hanno raccontato le loro opere e le loro vite, rendendo ogni incontro unico e autentico.

“Un grazie speciale va a: Mauro Cremon, direttore creativo e cuore pulsante del progetto, Monica Cestari, colonna della nostra biblioteca, che con passione ha reso tutto possibile. E ovviamente a tutti gli autori che hanno scelto di essere con noi, portando le loro storie tra le nostre” sottolinea l’Amministrazione soddisfatta del risultato ottenuto.

Incontri registrati e disponibili on line

Quest’anno rispetto alle altre edizioni sono state introdotte delle novità per ampliare il bacino di utenza dell’evento, anche per chi non ha seguito di persona le cinque serate in calendario da maggio a luglio.

“L’Amministrazione comunale ha creduto fortemente in questo progetto e ha deciso di ampliarlo, registrando gli incontri e rendendoli disponibili online, sui canali social del Comune, per permettere a tutti di rivederli da casa” affermano dal Comune .

Ora si guarda alla prossima edizione: il prossimo anno “Dentro le Storie” festeggia 10 anni, e si vuole organizzare qualcosa di speciale:

“Una tappa importante che vogliamo celebrare con una stagione ancora più bella, ricca e aperta a tutti. Grazie a chi ha partecipato, ascoltato, condiviso. Le storie ci uniscono. E noi continueremo a raccontarle”.

La kermesse , un calendario di diversi incontri , è stata un crogiolo di nuove testimonianze, riflessioni autentiche e idee che costruiscono il nostro presente e guardano al futuro.