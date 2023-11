Cabaret per sostenere l'Avis

I comici di Zelig e Colorado Cafè all’auditorium La Filanda di piazza Libertà per sostenere l’Avis San Pietro all’Olmo Cornaredo.

Cabaret per l'Avis

La locale sezione dei donatori di sangue infatti per il tradizionale appuntamento annuale in cui premia i volontari più assidui propone un evento diverso dal solito.

Alla consegna delle benemerenze infatti farà seguito uno spettacolo di cabaret, con protagonisti Max Pieriboni e Giovanni D’Angella. A condurre il comico Stefano Vogogna.

Donatori di sangue

L’appuntamento con la Festa del donatore è fissata per giovedì 16, alle 21. Ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti a disposizione.

L’obiettivo è coinvolgere più persone possibile nella sempre importante donazione di sangue, un minuscolo sforzo personale che aiuta i medici dei nostri ospedali a salvare vite.

Avis

Anche a Cornaredo entrare a far parte dell’Avis è semplicissimo: basta avere fra i 18 e i 65 anni, essere in buona salute e pesare almeno 50 chili.

«La donazione è sicura e dura solamente 7 minuti... in quei 7 minuti doni una sacca che può salvare 3 vite.

E se hai un amico o un familiare che vuole diventare donatore o donatrice portalo nella nostra sede e faccelo conoscere» spiegano dalla sezione Avis di San Pietro all’Olmo e Cornaredo presieduta da Roberto Minotti.