Buone pratiche ambientali: Bareggio protagonista a Palazzo Lombardia

Bareggio protagonista a Palazzo Lombardia, assieme ad altri nove Comuni Lombardi, dell’evento “Il valore del verde: storie di cura dei nostri territori”, dedicato ai vincitori della Giornata del Verde Pulito 2025 e incentrato sulle buone pratiche ambientali.

Buone pratiche ambientali: Bareggio sotto i riflettori

Sul palco il primo cittadino Linda Colombo, il vicesindaco e assessore all’Ambiente Roberto Lonati, il consigliere regionale e comunale Silvia Scurati, il presidente onorario dell’associazione Amici del Parco Gianfranco Bedinelli, il presidente e il vicepresidente dell’associazione Bareggio Pulita Cristina Locatelli e Matteo Vai. Ogni Comune ha avuto la possibilità di parlare di tematiche ambientali relative al proprio territorio.

“Con noi Bareggio Pulita e gli Amici del Parco”

Il sindaco Colombo spiega:

“Abbiamo scelto di condividere questa importante vetrina in Regione con due associazioni: Bareggio Pulita, che ci dà un contributo fondamentale in materia di rifiuti abbandonati sia a livello pratico sia in termini di sensibilizzazione della cittadinanza, e gli Amici del Parco, che tutelano il più grande parco presente a Bareggio, che ha appena compiuto 50 anni”.

Matteo Vai (Bareggio Pulita) ha raccontato i quattro anni di vita dell’associazione nata quasi per caso a seguito di un post su Facebook e diventata ben presto una solida realtà: 500 quintali di rifiuti raccolti, 4.300 sacchi e 5.600 ore di volontariato. Un grande lavoro che ha dato i suoi frutti anche sotto l’aspetto “culturale”: Vai ha infatti evidenziato che da qualche tempo i volontari trovano il paese più pulito e gli abbandoni sono in calo. Sottolineata anche la fondamentale collaborazione con l’Amministrazione comunale che in questi anni ha consentito di individuare e sanzionare (e in alcuni casi anche denunciare) oltre 50 persone per abbandono di rifiuti. A seguire, Gianfranco Bedinelli ha ripercorso il mezzo secolo di vita del Parco Arcadia e i 40 anni dell’associazione Amici del Parco.

“Grazie ai volontari che lavorano ogni giorno per il nostro territorio”

Il primo cittadino bareggese ha concluso:

“Un ringraziamento a tutti i volontari e alle associazioni che lavorano ogni giorno per il nostro territorio. La passione e l’impegno che ci mettono sono un esempio per tutti noi e ci ricordano che, insieme, possiamo fare la differenza. Da parte nostra, continueremo a sostenerle in questa importante missione di cura e tutela del nostro ambiente”.