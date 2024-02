Buona la settima: successo per la Randonnée di San Valentino

L’armonia e la collaborazione con il Centro sportivo Venegoni-Marazzini ha permesso al Gruppo Ciclistico Libero Ferrario Parabiago e al Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini di organizzare ancora una volta ieri, domenica 11 febbraio, una manifestazione dedicata ai ciclisti che amano le lunghe distanze e che pedalano senza guardare il cronometro e che ha avuto come fine una raccolta fondi che aiuterà i cittadini parabiaghesi in difficoltà.

L'attività benefica per il corpo

Pedalare aiuta a bruciare grassi e calorie, aiutando così a diminuire l'adipe e migliorare il metabolismo tenendo sotto controllo i livelli di colesterolo, glicemia e trigliceridi. Ma non è stato questo lo scopo della Randonnè organizzata per la settima volta dal Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini grazie all’indispensabile supporto tecnico del Gruppo Ciclistico Libero Ferrario Parabiago capitanato da Olindo Garavaglia.

Niente ordini d'arrivo ma soltanto il tempo limite per concludere la prova

Negli ultimi tempi, specialmente dopo il Covid, il ciclismo amatoriale è molto cambiato: se fino agli anni Ottanta predominavano le gare in circuito e le cicloturistiche, oggi sono le granfondo ad attirare la maggior parte dei cicloamatori anche se non tutti si sentono adatti ai ritmi forsennati e all’impostazione semi-agonistica di questo tipo di competizioni. Ecco quindi la bellezza delle randonnée: le manifestazioni più adatte ai ciclisti che amano le lunghe distanze e che vogliono misurarsi con se stessi più che con gli altri in quanto la partenza avviene alla “francese”, vale a dire all’interno di una determinata fascia oraria e non ci sono ordini d’arrivo, ma solamente un tempo limite in cui concludere la propria prova.

I soci del gruppo Libero Ferrario in campo per lo studio del percorso

I soci del Gruppo ciclistico Libero Ferrario Parabiago si sono spesi per lo studio del percorso e la parte prettamente tecnica dell’attività sportiva mentre i soci del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini hanno coinvolto gli sponsor ed erano presenti alla partenza e all’arrivo per raccogliere le iscrizioni ed assicurarsi che tutti i partecipanti potessero gustare polenta e bruscitt. Anche l'Amministrazione comunale non ha fatto mancare la partecipazione. Era presente il consigliere comunale Diego Salvini insieme al presidente Olindo Garavaglia e al past presidente Libero Rigamonti.