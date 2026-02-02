Buona la prima per la rassegna “Domeniche Letterarie”

La cultura vive la domenica mattina nella sala Franco Moschino del Castello di Abbiategrasso. Ieri, domenica 1 febbraio 2026, è partita la rassegna “Domeniche Letteraria” promossa dall’associazione Iniziativa Donna con L’Altra Libreria: da 31 anni insieme nel proporre una delle rassegne culturali più amate ad Abbiategrasso, e non solo.

Ecologia desiderabile

Ad aprire le mattinate della kermesse è toccato a Mauro Suttora. Il giornalista e saggista, ha dialogato con Agnese Guerreschi parlando del suo saggio “Green”. Come ogni incontro un pubblico attento e curioso ha riempito la sala consiliare per ascoltare la storia avventurosa degli ecologisti, da Celentano a Greta, raccontata da Suttora.

“Il racconto di una lunga e intensa storia dell’ambientalismo che ha determinato quello che è stato il movimento verde italiano, da Adriano Celentano e il suo brano “Ragazzo della via Gluck”, passando per Fulco Pratesi e Alexander Langer... fino ad arrivare a Greta Thunberg – sottolinano da Iniziativa Donna – L’attivismo e le ragioni per difendere e amare il nostro Pianeta, come sosteneva Alexander Langer: l’ecologia deve diventare desiderabile”.

L’associazione guidata da Nunzia Fontana, da oltre 30 anni organizza incontri culturali di grande appeal: “Ringraziamo come sempre il pubblico intervenuto. A domenica prossima…”.

L’8 febbraio in sala Moschino sarà la volta di Lorenza Gentile, cresciuta tra Firenze e Milano che presenterà “La volta giusta”. Dialoga con l’autrice Anna Valenti. Ricordiamo che tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.