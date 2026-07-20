Brontolobike: una festa colorata per la 15esima edizione

Un successo annunciato. La Brontolobike ha spento 15 candeline riscuotendo un successo senza precedenti di presenze .

Brontolobike: una festa colorata

“Tutto è andato benissimo….una grande festa” ha commentato soddisfatto Andrea Noè presidente dell’Associazione Brontolobike

Una festa dello sport e della solidarietà. In sella alle loro bici in tanti hanno raggiunto Castellazzo De Barzi a Robecco sul Naviglio, per partecipare alla 15esima Brontolobike , l’evento benefico organizzato dal team Brontolobike in memoria dell’amico Loris “Giango” Gianella.

Una bella giornata in compagnia all’aria aperta, pedalando, facendo anche del bene, questa la filosofia di questa avventura iniziata per caso 15 anni fa . L’associazione ha fatto tanta strada in questi anni, e curva dopo curva, salita dopo salita, sono diventati un gruppo immenso in tutti i sensi. Domenica 19 luglio 2026 i “brontoloni” erano veramente in tanti, hanno invaso pacificamente e colorato il paese, hanno rinfrescato l’ennesimo giorno di caldo intenso. In tanti per sostenere La Quercia.

Ricordiamo che il ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore dell’ Associazione di Famiglie “La Quercia”, che era presente con il corner della ciclofficina La Quercia per qualsiasi problema meccanico.

Giango sempre con noi

“Un grazie a tutto il team Brontolobike – aggiunge Noè – Un grazie a chi ha voluto partecipare alla nostra festa .Un grazie a Bim Bum Bar per il grande de supporto oggi e tutto l’anno ospitandoci. Un grandissimo grazie ai favolosi volontari ed amici sempre disponibili, in ogni occasione. Grazie per questi primi 15 anni e da qui partiamo per i prossimi, sempre con entusiasmo, passione ed amore per questo sport Un pensiero va a Giango sempre con noi e nei nostri cuori .Questa festa è anche per te e sicuro che con noi c’eri anche tu”