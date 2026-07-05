Brontolobike day: tutto pronto per domenica 19 luglio

Un traguardo importante che segna una tradizione per il territorio e per tutti gli amanti delle bicicletta. Quest’anno Brontolobike spegne 15 candeline.

“Giangonelcuore”

«Sembra ieri quando con un pugno di amici abbiamo dato vita a questa avventura e invece ne abbiamo percorsa davvero tanta di strada insieme, e curva dopo curva, salita dopo salita, siamo diventati un gruppo immenso in tutti i sensi – ci spiega Andrea Noè presidente dell’associazione Brontolobike – Si tratta di una festa che ormai ripetiamo da 15 anni, una pedala in compagnia anche per ricordare un nostro grande amico e tesserato che non c’è più “Giangonelcuore”, Loris Gianella di Abbiategrasso scomparso a soli 48 anni. Ecco perché vogliamo celebrare questo anniversario indimenticabile con una grande festa, naturalmente in sella e una giornata speciale».

L’appuntamento è per domenica 19 luglio, tutti pronti al Bim Bum Bar di Castellazzo de Barzi, Robecco sul Naviglio. Ritrovo alla 7.30 e partenza alla francese dalle 8.30 alle 9. Una manifestazione che coniuga sport, divertimento, lo stare insieme e la solidarietà. Gli affezionati della strada potranno scegliere tra un percorso corto di 65km ed uno più lungo di 115km, disegnati entrambi su strade a bassa percorrenza di auto, ma non è finita qui, gli amanti del gravel potranno sbizzarrirsi con 2 tracce da 64 e 88 chilometri per tutti 1 ristoro intermedio al Binda Bici Bar di Nosate e poi il pasta party + anguria party all’arrivo, ma non mancheranno anche musica live e festeggiamenti! Tutti i dettagli e le modalità di iscrizione su sito dell’associazione :https://www.brontolobike.it/eventi

Per i primi 300 iscritti sarà dato l’esclusivo e ricco pacco gara evento, con sacca personalizzata, gadget disegnato da Pissei e molto altro ancora.

Per Noè la bici è una professione, una passione, la vita e questo evento ormai rappresenta una tradizione chead ogni edizione coinvolge centinaia di partecipanti .

L’aspetto solidale dell’evento

Oltre all’aspetto sportivo , va rimarcato quello benefico :

«Ogni anno doniamo il ricavata della manifestazione ad una associazione del territorio, quest’anno, come nella precedente edizione sarà devoluto a favore dell’ Associazione di Famiglie “La Quercia” di Magenta – conclude Noè – Ma nel corso delle varie edizioni sono tante le realtà del territorio che abbiamo aiutato. La Quercia è stata scelta anche perchè nei loro laboratori rimettono a posto delle bici e quindi la connessione era abbastanza naturale».

Una bella giornata in compagnia all’aria aperta, pedalando, facendo anche del bene , l’invito a partecipare alla manifestazione di Andrea Noè è chiaro: «Siamo già tantissimi, ma vogliamo farci sentire ancora di più Chi viene a brindare (e pedalare) con noi?».