Bozzoli Extra, pronti a cantare insieme con il coro About500

Nell’ambito di Bozzoli Extra, rassegna diffusa di performance a ingresso gratuito promossa dall’Amministrazione comunale, Rho ospita About500, il coro libero e gratuito che dal 2016 promuove inclusione, cittadinanza attiva e benessere attraverso la pratica musicale collettiva.

Un percorso aperto a tutta la cittadinanza, senza selezioni, senza iscrizione obbligatoria

L’iniziativa propone un percorso aperto a tutta la cittadinanza, senza selezioni, senza iscrizione obbligatoria e senza impegni di frequenza continuativa. La partecipazione è libera: non è richiesta la conoscenza della musica, ma solo la disponibilità a cantare insieme. Le attività si svolgeranno con il supporto di un Maestro di coro, Vita Parlapiano, e del chitarrista Giovanni Cozzi.

Due venerdì di musica “leggerissima” a Villa Burba

Il progetto si articolerà in due incontri di preparazione dal titolo “Metti un po’ di musica leggera, anzi leggerissima”, in programma per due venerdì di marzo, il 13 e il 20 sempre alle 21 nella Sala Camino di Villa Burba in Corso Europa 291.

Le serate saranno dedicate alla costruzione condivisa di un percorso corale aperto alla cittadinanza

Le serate saranno dedicate alla costruzione condivisa di un percorso corale aperto alla cittadinanza, in linea con gli obiettivi della rassegna, che intende valorizzare la partecipazione attiva e il protagonismo culturale del territorio. Il percorso si concluderà con la performance “Se bastasse un concerto”, in programma venerdì 27 marzo alle ore 21.00 all’Auditorium di via Meda 20. L’evento conclusivo, aperto al pubblico, rappresenterà un momento di restituzione collettiva del lavoro svolto e un’occasione per condividere con la città un’esperienza di comunità costruita attraverso la musica.