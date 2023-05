A Lainate la consegna delle borse di studio "Anch'io sono Mattia",in ricordo del 13enne Mattia Ovelli scomparso prematuramente per una malattia.

Borse di studio "Anch'io sono Mattia"

Questa mattina, sabato 13 maggio, al Centro Sportivo Neslon Mandela, sono state consegnate le borse di studio agli tudenti delle terze medie delle scuole lainatesi. “Il Mondo di Mattia” è un’associazione nata in memoria di Mattia Ovelli, un ragazzo solare, curioso e creativo, che si è spento a soli 13 anni in seguito ad un tumore cerebrale. Tutti lo ricordano per il suo sorriso, la sua voglia di imparare e stare a scuola, anche durante le devastanti terapie e dopo delicati interventi chirurgici.

Per questo motivo l’Associazione, anche quest’anno, ha messo a disposizione 13 borse di studio ai ragazzi di terza delle scuole medie W. Tobagi ed E. Fermi, con l’obiettivo di sostenere il loro percorso e la loro voglia di imparare.

L’evento si è aperto come di consueto con un intervento da parte dei fondatori dell’associazione “Il Mondo di Mattia”. Sono intervenuti poi anche il sindaco, Andrea Tagliaferro, il videosindaco Danila Maddonini l’assessore alla scuola Maria Cecilia Scaldalai.

Su Settegiorni in edicola venerdì 19 maggio le foto dei vincitori