Borse di studio ai figli dei dipendenti degli ospedali: premiati 23 studenti

Distribuite, domenica 29 ottobre, nella sala Cup del nosocomio di Cuggiono, le borse di studio patrocinate dalla Fondazione degli ospedali dell'Asst Ovest Milanese.

Borse di studio ai figli dei dipendenti dell'Asst

Sono stati premiati i figli dei dipendenti (non dirigenti) dell'azienda socio sanitaria che si sono distinti nel loro percorso di studi e il presidente della Fondazione, Norberto Albertalli, si è complimentato con gli studenti e le studentesse ricordando che c'è sempre qualcosa da imparare nella vita, e che lo studio è strumento fondamentale per migliorare le proprie conoscenze.

"Grazie alla Fondazione per il supporto e il sostegno"

Introducendo la cerimonia di premiazione Eugenio Vignati, direttore medico degli Ospedali di Legnano e Magenta, ha sottolineato l'importanza della Fondazione e ricordato alcuni risultati raggiunti dalla Asst Ovest Milanese.

"La presenza della Fondazione significa supporto e sostegno agli ospedali, e capacità di donare. Li ringraziamo per tutto quello che fanno. Ricordo che fra i dieci ospedali migliori in Italia c'è la nostra azienda, dove abbiamo delle vere eccellenze come la Cardiochirurgia di Legnano; stiamo lavorando per migliorare sempre di più. Anche l'organizzazione della donazione di organi è ottima e siamo tra i primi in Lombardia per la donazione di cornee".

Gli investimenti previsti per l'ospedale di Cuggiono

Vignati ha poi aggiunto che sono previsti investimenti sull'ospedale di Cuggiono dove le vecchie sale operatorie saranno trasformate per il day hospital oncologico, e il primo piano della struttura ospiterà tutti gli spazi dedicati alla Casa di comunità.

Ecco chi sono i ragazzi ai quali è andato il contributo

Fra gli applausi dei presenti sono stati premiati Mattia Atzeni, Nicolò Maggioni, Benedetta Vellani, Beatrice Osnaghi, Federica Cardarelli, Clara Cameriere, Cristian Dell'Acqua, Romina Garruto, Gaia Calloni, Alessandra Porta, Gabriele Mezzanzanica, Leonardo Della Foglia, Christian Solla, Mattia Lombardi, Sofia Fortugno, Paolo Toma, Lorenzo Canciello, Alejandro Terzi, Sofia Conigliaro, Simone De Caro, Jacopo Cosenza, Elena Cesarino, Francesca Piccinni.