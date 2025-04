«Bonus fragili», aperti i termini per richiederlo

Sono aperte le domande per l’erogazione del contributo economico a sostegno di situazioni di fragilità, disabilità e non autosufficienza. Si tratta del cosiddetto «Bonus fragili» approvato dalla Giunta comunale di Corbetta su proposta della vice sindaco Linda Giovannini.

Le scadenze

Le richieste possono essere presentate fino alle 12 di mercoledì 14 maggio da persona sole o da famiglie in cui sia presente almeno una persona fragile in possesso di un certificato di invalidità. La misura economica erogabile, fino a un massimo di 500 euro a famiglia, è spendibile in una delle sei farmacie di Corbetta accreditate. Il contributo dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre.

La novità

La novità di quest’anno è la possibilità di fare domanda anche online, tramite compilazione di un modulo o con invio tramite posta elettronica, oltre che di persona all’Ufficio Protocollo in via Carlo Cattaneo 25. Tutte le indicazioni per effettuare la procedura si trovano sul sito internet del Comune: https://comune.corbetta.mi.it/.../3380736/bando-fragili-2025. Non sono tenuti alla presentazione delle domande di contributo gli aventi diritto che hanno già formulato istanza nelle annualità precedenti, previa verifica dei requisiti previsti e nel rispetto delle limitazioni indicate sull’avviso pubblico.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 02.97204359 o scrivere un’email all’indirizzo front.officesociale@comune.corbetta.mi.it