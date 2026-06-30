Blackout, oggi la Sindaca Carolina Nizzola al tavolo del Prefetto

La sindaca di Bollate Carolina Nizzola rappresenterà la Zona Omogenea Nord Ovest all’incontro convocato per oggi in Prefettura sulle criticità della rete elettrica

Numerosi disagi a a cittadini, famiglie e attività economiche

Anche se la situazione di Bollate si è normalizzata, resta comunque alta l’attenzione sul tema dei blackout che negli ultimi giorni hanno interessato Bollate e numerosi Comuni dell’area metropolitana milanese, provocando disagi a cittadini, famiglie e attività economiche.

Nizzola coordinatrice della Zona Omogenea Nord Ovest della Città Metropolitana di Milano in Prefettura

Per questo motivo oggi, martedì 30 giugno, la sindaca di Bollate Carolina Nizzola, in qualità di coordinatrice della Zona Omogenea Nord Ovest della Città Metropolitana di Milano, parteciperà all’incontro convocato dal Prefetto di Milano per affrontare le criticità della rete elettrica e le ripetute interruzioni della fornitura che hanno interessato diversi territori dell’area metropolitana.

Una occasione di confronto tra istituzioni

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni e consentirà di portare all’attenzione delle autorità competenti le problematiche riscontrate dai Comuni più colpiti, con particolare riferimento ai disagi subiti da cittadini e attività economiche.

“Bollate è stata tra le realtà maggiormente interessate dai disservizi degli ultimi giorni”