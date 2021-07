Biringhello e le vasche di laminazione: incontro pubblico il 19 luglio alle 17.30 nella Sala Convegni di Villa Burba a Rho.

Biringhello e le vasche di laminazione: incontro pubblico il 19 luglio

I cittadini di Rho sono invitati all'incontro pubblico previsto il 19 luglio alle 17.30 nella Sala Convegni di Villa Burba, in corso Europa 291 a Rho. L’incontro prevede la presenza dei rappresentanti AIPo, che illustreranno le linee progettuali per realizzare le vasche di laminazione a Biringhello. Interverranno inoltre il sindaco Pietro Romano, l'assessore ad Ambiente e Verde pubblico Gianluigi Forloni, l'assessore all’Urbanistica Edoardo Marini e un rappresentato di AIPo.

Il progettuale delle vasche di laminazione a Biringhello

Il progetto è volto alla mitigazione del rischio idraulico insistente sull'abitato di Rho e dovuto al fiume Bozzente, prevedendo, per la laminazione delle piene, dei bacini di invaso che sfrutteranno le attuali quote del piano campagna e saranno perimetrati con degli argini.

Questi bacini saranno localizzati in aree già interessate da frequenti allagamenti e attualmente inserite nei relativi strumenti di pianificazione come da recente approvazione del PGT – Piano Governo del Territorio del Comune di Rho.