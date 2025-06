Bilancio del primo trimestre per la Polizia Locale di Abbiategrasso per la sicurezza e il benessere della comunità che si manifesta ogni giorno attraverso un'azione capillare e diversificata. Oltre all’introduzione dell’estensione oraria, il cosiddetto terzo turno, finalizzata a garantire il presidio serale del territorio, le attività svolte nel primo semestre del 2025 dimostrano un impegno a tutto campo, mirato a contrastare l'illegalità in ogni sua forma e a promuovere il decoro urbano.

Bilancio per il primo trimestre 2025 della Polizia Locale

I risultati ottenuti sono il frutto di un lavoro costante, di sinergie strategiche e dell'impiego di tecnologie innovative, come evidenziato dai dati che seguono.

1. Tutela dell'ambiente e del territorio: tolleranza zero contro il degrado

La salvaguardia dell'ambiente e del decoro urbano è stata uno dei pilastri dell'attività semestrale. Con 309 controlli mirati su aree abbandonate, centro città e zone rurali, è stata data una risposta forte e decisa ai comportamenti illeciti.

9 soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il grave reato di abbandono di rifiuti speciali, a testimonianza di un'azione investigativa approfondita.

Sono stati posti sotto sequestro penale un'intera area industriale e un autocarro, bloccando sul nascere fonti di inquinamento e illegalità.

L'azione repressiva si è completata con 28 sanzioni per violazioni al regolamento comunale sui rifiuti e altre sanzioni specifiche, riaffermando il principio che chi sporca, paga.

2. Contrasto alle occupazioni abusive: sinergia con ALER per la legalità abitativa

La collaborazione con ALER si è rivelata fondamentale per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Gli interventi congiunti hanno permesso di ripristinare la legalità e la sicurezza in contesti abitativi complessi.

Sono stati eseguiti 13 interventi di sgombero, restituendo gli alloggi alla loro destinazione pubblica.

10 persone sono state deferite alla Procura per occupazione abusiva di edifici (art. 633 C.P.) e 2 per danneggiamento (art. 635 C.P.).

In questo contesto, è stato gestito anche un caso complesso che ha portato all'accompagnamento di un soggetto extracomunitario presso l'Ufficio Immigrazione per la successiva espulsione, a riprova della multifunzionalità degli interventi.

3. Sicurezza stradale e innovazione: il "Targa System" come strumento di indagine

L'innovazione tecnologica è un alleato prezioso. Grazie all'utilizzo dell'apparecchiatura "Targa System" in 130 servizi di polizia stradale, è stato possibile aumentare l'efficacia dei controlli.

132 veicoli sono stati sanzionati per mancata revisione e 29 per mancanza di copertura assicurativa, un'azione cruciale per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

L'accuratezza dello strumento ha permesso di scoprire reati complessi, portando alla denuncia di una persona per guida con patente falsa e, risultato di eccezionale valore investigativo, all'apertura di un'indagine, su delega della Procura di Pavia, su un vasto giro di truffe assicurative.

4. Lotta allo spaccio: la collaborazione con l'unità cinofila dà i suoi frutti

La collaborazione strategica con il Nucleo Cinofili della Polizia Locale di Milano ha permesso di ottenere risultati di straordinaria importanza nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, un fenomeno che minaccia la sicurezza e la salute pubblica.

1 arresto in flagranza di reato e 1 persona deferita per spaccio.

7 persone segnalate alla Prefettura come consumatori, inserendoli in un percorso di monitoraggio.

1 titolare di pubblico esercizio deferito per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Un significativo sequestro di 106 grammi di HASHISH e 6,5 grammi di COCAINA, sottratti al mercato illegale.

L'intervento del 12 giugno

A coronamento di queste attività, l'operazione condotta giovedì 12 giugno rappresenta un esempio emblematico di efficacia e professionalità. Durante un pattugliamento in Via Legnano, il fiuto eccezionale dei cani poliziotto REXO e XANDER ha segnalato un individuo all'interno di un locale pubblico.

Nel suo borsello, gli agenti hanno rinvenuto un'ingente quantità di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, oltre a denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. L'uomo, H.H.M., cittadino egiziano di 28 anni, è stato tratto in arresto.

L'udienza per direttissima del 13 giugno ha visto il Giudice convalidare l'arresto e comminare una condanna a due mesi e venti giorni di reclusione, a immediata conferma della bontà dell'operazione.

Il commento del sindaco Nai

L'assessore alla Sicurezza, Chiara Bonomi, e la comandante della Polizia Locale, Maria Malini, hanno espresso il loro più vivo apprezzamento per l'operazione, assicurando che l'attenzione dell'Amministrazione e del Comando rimarrà massima per contrastare il consumo e lo spaccio di stupefacenti, accrescendo la sicurezza su tutto il territorio cittadino.