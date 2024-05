Com’è consuetudine, con il mese di maggio si chiudono le attività dell’anno accademico dell’UNITER di Arese e viene fatto un bilancio del lavoro svolto, fatto di numeri, ma anche di riflessioni e progetti per il futuro, per rendere sempre più efficiente e vivace un’associazione che - nonostante i suoi 27 anni – è sempre più attiva e attraente su un territorio che si è costantemente ampliato.

Bilancio di fine anno per Uniter

Infatti il bilancio di fine anno vede il numero dei soci aumentare del 20% e giungere a 1415, in prevalenza donne (68%); elevato è il livello di istruzione (80% superiori/laurea) ed elevata è la fidelizzazione (455 membri sono soci da più di dieci anni). L’età media è di 69 anni per le donne e 74 per gli uomini. La maggior parte dei soci proviene da Arese (65%), ma una buona percentuale risiede anche nei comuni limitrofi, compresa Milano.

Soddisfacente è anche l’incremento dei corsi, che hanno raggiunto il numero di 153 (+16%), grazie anche ai meravigliosi 98 docenti (+18%) e ai numerosi collaboratori, che lavorano con professionalità e dedizione.

Le usuali conferenze del giovedì, aperte a tutta la cittadinanza, sono state 28, di cui 3 istituzionali (apertura e chiusura anno accademico, assemblea dei soci).

Le attività fuori sede e il programma per il prossimo anno

Molto seguite sono state anche le attività fuori sede come viaggi, gite, mostre e spettacoli teatrali, oltre ai concerti dei gruppi musicali UNITER come il Coro Vittorio Tosto e la UnitBand, insieme al neonato gruppo teatrale.

È fuor di dubbio che l’elevato grado di dinamismo dell’UNI TER, delle attività proposte e realizzate con la massima attenzione verso i suoi soci meritino l’ottima reputazione che ha costruito negli anni e che continua a mantenere.

Il programma per il prossimo anno accademico 2024-2025 è già in preparazione, con numerose novità che verranno svelate nella conferenza di apertura del 10 ottobre, mentre i corsi avranno inizio il 14 ottobre e saranno pubblicati sul sito UNITER fin dall’inizio di luglio.