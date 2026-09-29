Bike Night: la manifestazione fa tappa in città

Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026, Abbiategrasso sarà nuovamente protagonista della mobilità sostenibile e del turismo lento in occasione della decima edizione della Bike Night Milano – Lago Maggiore, manifestazione cicloturistica non competitiva promossa da Witoor nell’ambito del palinsesto Feel Mi Bike.

Dai Giardini Indro Montanelli

L’evento prenderà il via a mezzanotte dai Giardini Indro Montanelli di Milano e condurrà i partecipanti lungo un percorso di circa 90 chilometri che attraversa la ciclabile del Naviglio Grande e del Ticino, fino al traguardo di Arona, raggiunto alle prime luci dell’alba.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale rinnova la propria collaborazione con gli organizzatori ospitando ad Abbiategrasso uno dei principali punti di ristoro del percorso. La sosta, prevista nell’area antistante il prestigioso e suggestivo Palazzo Cittadini Stampa che si affaccia sul Naviglio, rappresenterà un momento importante di accoglienza e supporto per le centinaia di ciclisti attesi lungo il tragitto.

Valorizza il territorio

La presenza della Bike Night conferma il ruolo di Abbiategrasso come snodo strategico dei percorsi cicloturistici lombardi e valorizza ulteriormente il patrimonio ambientale e paesaggistico del territorio attraversato dal Naviglio Grande e dal Parco del Ticino. L’iniziativa contribuisce inoltre a promuovere stili di vita sostenibili, la mobilità dolce e la fruizione del territorio attraverso forme di turismo rispettose dell’ambiente.