Bicipolitana, arriva la segnaletica verticale

Arriva la segnaletica verticale della Bicipolitana, la rete di collegamento destinata alle due ruote in corso di realizzazione a Legnano.

Bicipolitana, posata la segnaletica delle linee 1 e 3

La nuova fase di interventi relativi ai percorsi ciclabili o ciclopedonali, quella che li indentificherà visivamente attraverso una serie di elementi distintivi, ha preso il via venerdì 4 aprile.

Così la introduce Marco Bianchi, assessore alla Mobilità:

"Fino a oggi abbiamo creato quei collegamenti fra gli spezzoni di ciclabili esistenti indispensabili per dare vita a una vera rete percorribile; adesso ci apprestiamo a finalizzare questo lavoro con la posa della segnaletica verticale specifica della Bicipolitana di Legnano lungo le linee 1 e 3, ossia quelle il cui livello di realizzazione è più avanzato. Dare una riconoscibilità immediata all’infrastruttura ne faciliterà la fruizione e ne invoglierà l’utilizzo, ma contribuirà anche a creare un’immagine unitaria a realizzazioni che temporalmente sono avvenute a distanza di anni".

A ogni "nodo" o nelle fermate principali

Il progetto grafico della segnaletica guarda a quello della Metropolitana Milanese, che resta un modello per semplicità, chiarezza, funzionalità, identificando un logo con le iniziali LB (Legnano Bicipolitana), il pittogramma di un ciclista (con colori invertiti per i capolinea e le tappe dei percorsi) e i colori che caratterizzano le linee (nei casi specifici il rosso per la linea 1 Ospedale nuovo-Rescaldina, e il giallo per la linea 3 Ospedale nuovo-Saronnese). I pali segnaletici saranno posizionati a ogni "nodo" o nelle fermate principali della linea, indicando, oltre al logo, le direzioni (nell’ambito della stessa linea e/o le intersezioni con altre linee), gli eventuali luoghi di interesse (contrassegnati dal colore blu scuro) e la schematizzazione del tracciato con l’indicazione delle varie tappe della direzione di marcia.

Arrivano anche i cartelli per i luoghi di interesse

Rientra nel sistema della segnaletica della Bicipolitana anche la cartellonistica posta nelle immediate vicinanze dei luoghi di interesse, dove sono sintetizzate le informazioni storico-architettoniche che riguardano il sito. Lungo il percorso della linea 1 si trovano, ad esempio, indicazioni per punti quali la chiesa dei Santi Martiri, la stazione e l’ex magazzino ferroviario, il Monumento, la scuola Cantù ed edifici ex industriali, mentre lungo la linea 3 le chiese di San Bernardino e di San Giovanni, il cimitero Parco e il cimitero Monumentale, il parco Ex Ila e il monastero del Carmelo.

E nelle stazioni di sosta ci sono pure i portabici

Oltre alla segnaletica verticale, lungo i percorsi delle linee della Bicipolitana sono stati collocati alcuni portabici (due tipi di modelli) nelle postazioni di sosta. Il progetto prevede anche ricarica per le biciclette a pedalata assistita e una colonnina di manutenzione delle biciclette nella velostazione che si sta realizzando nell’ex scalo merci della stazione ferroviaria, fulcro di tutto il sistema.