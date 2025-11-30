Biblioteca Settimo, consegnate le firme

Sono state infine consegnate in municipio le firme raccolte dalla lista Gente di Settimo e Noi di Settimo contro lo spostamento della biblioteca comunale.

Biblioteca comunale

«Sono più di 700 i cittadini che, come noi, ritengono ingiustificato lo spostamento di un servizio pubblico che oggi funziona bene, è centrale, accessibile e pienamente adeguato allo scopo. Spostarlo significherebbe spendere circa 100.000 € di soldi pubblici, una cifra che potrebbe essere utilizzata in modo molto più utile per rispondere alle vere esigenze della comunità. Confidiamo che il Sindaco voglia ascoltare la voce di tutti questi utenti e ripensare una decisione che rischia di danneggiare un servizio essenziale, oltre a compromettere il progetto del polo scolastico ideato dalle precedenti amministrazioni e che questa Giunta ha sempre dichiarato di voler proseguire. Noi continueremo a vigilare e a dare voce ai cittadini» scrive la lista sui social.

No allo spostamento

La raccolta firme viene in risposta alla decisione della giunta di spostare la sede della biblioteca comunale da via Grandi a via Libertà, inserendola negli spazi a piano terra di proprietà comunale realizzati nei palazzi dell’area ex Ferretti. Al posto della biblioteca è prevista la realizzazione di un centro ricreativo per anziani.