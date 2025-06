Biblioteca aperta la domenica pomeriggio: 40 accessi in media

A sei mesi esatti dall'inizio della misura sperimentale che ha visto l'apertura domenicale della Biblioteca Civica "Romeo Brambilla" di Abbiategrasso, l'Amministrazione comunale traccia un bilancio decisamente positivo. I dati rilevati dagli uffici comunali parlano chiaro: circa una quarantina di accessi registrati ogni domenica tra le 15 e le 19.

Segnale incoraggiante

Questo dato è un segnale incoraggiante che testimonia come la possibilità di frequentare la biblioteca anche nel pomeriggio della domenica sia stata accolta con favore da numerosi cittadini. L'iniziativa, introdotta in via sperimentale, mirava a rendere il servizio bibliotecario più accessibile e fruibile, intercettando le esigenze di chi, durante la settimana, fatica a trovare il tempo per dedicarsi alla lettura, allo studio o alla consultazione, ma anche di tutti quei giovai che hanno piacere di ritrovarsi insieme in un modo proficuo.

Per le necessità dei giovani

Come ha infatti spiegato l'assessore Beatrice Poggi, l'intento principale di questa estensione dell'orario di apertura era quello di offrire un servizio che andasse incontro soprattutto alle necessità dei giovani. La biblioteca, in quest'ottica, non è solo un luogo di studio e consultazione, ma anche un'importante occasione di socializzazione.