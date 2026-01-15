Bià: rinnovato il legame con Ellwangen

Abbiategrasso rinnova il legame con Ellwangen: successo per la visita alla “Festa del Freddo” e Medaglia d’Argento al Merito all’assessore Roberto Albetti.

Alla “Festa del Freddo”

Nel segno di una fratellanza che dura da oltre trent’anni, una nutrita delegazione della città di Abbiategrasso ha preso parte, nelle giornate di sabato 10, domenica 11 e lunedì 12 gennaio, alla tradizionale “Festa del Freddo” (Kalte Markt) di Ellwangen, città tedesca gemellata con la città del Leone. L’evento, profondamente radicato nella cultura della città gemellata tedesca e caratterizzato dalla centralità del mondo equestre, ha offerto momenti di intensa partecipazione comunitaria, tra cui la solenne celebrazione religiosa del sabato sera, la vivace fiera cittadina e la spettacolare sfilata conclusiva del lunedì pomeriggio.

La spedizione abbiatense è stata guidata dall’assessore Valter Bertani, figura chiave che negli anni ha saputo mantenere vivo e operativo il ponte di collaborazione tra le due realtà. Tuttavia, l’edizione di quest’anno ha assunto ulteriore rilevanza istituzionale grazie a un momento solenne dedicato alla valorizzazione dell’impegno civile e internazionale: il conferimento della Medaglia d’Argento al Merito all’Assessore Roberto Albetti da parte dell’Amministrazione di Ellwangen.

Onorificenza all’assessore Albetti

Durante la cerimonia ufficiale, il Sindaco di Ellwangen, Michael Dambacher, ha consegnato l’onorificenza ad Albetti definendolo uno dei pilastri storici del gemellaggio. Nel suo discorso, il primo cittadino tedesco ha sottolineato come un legame tra città non sia un atto formale che si alimenta per inerzia, ma il frutto della passione di persone capaci di vivere l’ideale europeo con concretezza. Dambacher ha lodato la visione lungimirante di Albetti, capace sin dagli anni ’90 di creare le strutture necessarie per rendere proficui gli scambi tra scuole, istituzioni musicali e associazioni, trasformando un semplice accordo diplomatico in una fitta rete di amicizie durature e fiducia reciproca. L’Assessore Albetti, grato ed emozionato, ha accolto il prestigioso riconoscimento estendendo il merito a tutti coloro che, a partire dal 1991, hanno lavorato per costruire un’Europa dei popoli partendo dalle comunità locali. Nel suo ringraziamento, Albetti ha ripercorso le tappe fondamentali del legame che unisce Abbiategrasso, Ellwangen e Langres, ricordando come le radici comuni tra l’Abbazia di Morimondo e la casa madre francese abbiano dato il via a questo percorso. Ha inoltre citato con gratitudine il sostegno ricevuto dai sindaci che si sono succeduti e il supporto fondamentale dell’Assessore Bertani, sottolineando come la solidarietà tedesca si sia manifestata in modo tangibile anche nei momenti più bui della recente storia recente, come durante l’emergenza pandemica.