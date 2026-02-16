Bià: I 50 anni della Croce Azzurra

Domenica di festa per la Croce Azzurra di Abbiategrasso, che ha tagliato un importante traguardo: 50 anni di vita. Un’emozione profonda e palpabile ha attraversato la giornata di domenica 15 febbraio 2026, segnando ufficialmente il traguardo del cinquantesimo anniversario della Croce Azzurra. Dal 1976 l’associazione rappresenta un pilastro fondamentale per l’Abbiatense, garantendo una presenza costante nel soccorso in emergenza-urgenza e nei trasporti sanitari, servizi che nel corso degli ultimi anni hanno assunto un valore sempre più cruciale per la popolazione. Questo mezzo secolo di storia è il riflesso di un impegno instancabile, scritto da volontari che con dedizione silenziosa hanno trasformato la solidarietà in gesti concreti e amore verso il prossimo. 50 anni di storia, e lo sguardo sempre rivolto al futuro

La benedizione dei mezzi

Le celebrazioni hanno avuto inizio con la Santa Messa nella chiesa di San Pietro, officiata da don Giuseppe Colombo, dove i membri storici dell’associazione si sono ritrovati accanto ai soccorritori di oggi e a una folla numerosa di cittadini, accorsi per testimoniare la propria vicinanza e gratitudine. Al termine della funzione, il sagrato ha ospitato il suggestivo momento della benedizione degli automezzi, simboli operativi di un aiuto che non conosce sosta. La ricorrenza è poi proseguita con un momento conviviale presso i locali della Fiera, trasformandosi in un’importante occasione di incontro tra l’associazione e le istituzioni locali.

Un impegno dedicato al prossimo

L’evento ha visto la partecipazione corale degli amministratori di tutti i Comuni serviti dalla Croce Azzurra, guidati dal sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai. Il primo cittadino ha voluto rivolgere un ringraziamento pubblico a tutto il corpo volontari, sottolineando:

“l’altissima professionalità e lo spirito di sacrificio che caratterizzano il loro operato quotidiano a favore della comunità”.

Le parole del sindaco hanno ribadito quanto il legame tra l’ente e il territorio sia ormai indissolubile e vitale per il benessere collettivo.

A chiudere idealmente la giornata è stato l’intervento della presidente di Croce Azzurra, Ornella Oldani, che ha espresso profonda commozione per l’affetto ricevuto. Nel suo discorso, la presidente ha rivolto un pensiero grato a chi ha fondato l’associazione, a chi la sostiene nel presente e alle nuove generazioni che continueranno a indossare la divisa con orgoglio, assicurando che la missione di aiuto e umanità della Croce Azzurra proseguirà con la stessa identica passione anche negli anni a venire.

Presente ai festeggiamenti anche la consigliere regionale Silvia Scurati , che ha affermato: