Bià: don Leandro si prepara all’addio

Il viaggio di don Leandro Miguel Gurzoni inizia da lontano, da Buenos Aires dove è nato, passando per Cinisello dove poi cresce. E’ stato ordinato sacerdote nel 2010 e, dopo una prima permanenza a Varedo, è approdato finalmente e felicemente alla Parrocchia di San Pietro di Abbiategrasso, dove ha passato ben 11 anni occupandosi principalmente dell'oratorio e del mondo giovanile.

Il suo viaggio però si arricchirà presto di un'altra tappa, con l'imminente trasferimento a Lissone.

«Ho passato tanto tempo ad Abbiategrasso, ben 11 anni, e ne sono sempre stato contento. È stata una bella esperienza e come sempre in questi casi mi dispiace che finisca, ma è qualcosa che devo accettare - spiega don Leandro - Mi considero un prete fortunato, sono riuscito a intessere delle relazioni con persone di ogni età, dai bambini delle elementari agli adulti delle loro famiglie e non solo. Credo che questi rapporti siano fioriti soprattutto grazie alla fiducia reciproca, del resto anche i numeri dell'oratorio sembrano confermarlo, abbiamo sempre avuto dei buoni numeri. Cerco di basare la vita oratoriale non solo sull'empatia e il rispetto, ma anche su alcune regole fondamentali e sulla preghiera e formazione cristiana. Dico sempre che l'oratorio deve essere bello, sia in senso letterale che figurato. Una delle cose più belle di questa esperienza è stato vedere come alcuni ex adolescenti, ormai diventati uomini e donne, abbiano basato alcune importanti scelte di vita sull'esperienza vissuta in oratorio: c'è chi è diventato educatore, chi ha scoperto una passione per l'arte o il teatro. Insomma, vedo adulti che vivono in pienezza e adolescenti che imparano a fare scelte. Sempre ad Abbiategrasso ho girato tante scuole, dalle elementari alle superiori, in veste di supplente o durante altri incontri, e ho potuto conoscere e raggiungere anche dei ragazzi che altrimenti non avrei mai incontrato. Da questa esperienza, tra le altre cose, è nata La Comunità educante che ha lo scopo di aiutare i giovani che si trovano in situazioni di criticità di vario tipo, che purtroppo non mancano. In questi casi serve tanta pazienza ed è essenziale predisporsi all'ascolto».