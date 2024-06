Abbiategrasso: le parrocchie si fondono in un ‘unica comunità pastorale

Profondi cambiamenti si prospettano all’orizzonte del mondo cattolico abbiatense e in particolare delle 4 parrocchie parrocchie di Abbiategrasso: il futuro in un'unica Comunità Pastorale .

L'annuncio è stato fatto da don Innocente Binda in occasione del Corpus Domini. Al termine della celebrazione del Corpus Domini, sono stare date alcune importanti comunicazioni in merito al futuro della Comunità Cristiana Abbiatense. Don Innocente ha dato pubblica lettura di una lettera ricevuta da don Marco Bove, il Vicario Episcopale di zona

“Carissimi come anticipato nell'incontro nei giorni scorsi ho potuto confrontarmi con l'Arcivescovo monsignor Mario Delpini e gli ho riportato le nostre riflessioni emerse nel corso della mattinata - spiega don Bove - Mons. Delpini da parte sua mi ha confermato la direzione di fondo che è stata individuata per la città di Abbiategrasso e che vi riporto per iscritto stralciando un breve passaggio dello scambio che ha avuto recentemente con don Giuseppe Colombo. L'orientamento per dare vita a una Comunità Pastorale che unisca tutte le parrocchie della città è maturato per rispondere alla domanda: in che modo dobbiamo definire gli incarichi pastorali dei preti destinati ad Abbiategrasso quando don Giuseppe Colombo e don Innocente Binda giungono ai 75 anni e quindi, secondo la prassi vigente, presentano le dimissioni dal ruolo di Parroco e di Responsabile della Comunità pastorale? Per rispondere a questa domanda io ho pensato che sia meglio provvedere alla costituzione di una Comunità pastorale che unisca anche San Pietro in un'unica Comunità pastorale. E' una scelta che non ha la pretesa di essere la soluzione di tutti i problemi o di essere una garanzia di risultati migliori. E' però motivata da tutta la riflessione che ha indotto a pensare, definire, precisare e a costituire, a partire dal 2006, le Comunità pastorali come forma istituzionalizzata di pastorale di insieme per un progetto missionario".