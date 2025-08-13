le scritte ingiuriose

Bestemmie e minacce comparse nel parco del Villoresi

Sono comparse negli ultimi giorni diverse scritte lungo il percorso ciclopedonale del parco Villoresi con minacce nei confronti dei magrebini e bestemmie

Bestemmie e minacce comparse nel parco del Villoresi
Parabiago
Sono diverse le frasi ingiuriose nei confronti di Allah e le minacce scritte su muri e cartellonistica nel parco del Villoresi fra Parabiago e Arconate comparse recentemente.

Bestemmie e minacce comparse nel parco del Villoresi

Sono comparse negli ultimi giorni diverse scritte lungo il percorso ciclopedonale del parco Villoresi con minacce nei confronti dei magrebini e bestemmie: a essere imbrattato, oltre all'asfalto, una colonna di un ponte sul Villoresi e anche i pannelli informativi del parco che erano stati recentemente installati.

Per la ricerca dei colpevoli sarà fondamentale l'analisi di eventuali telecamere presenti nei dintorni da parte delle forze dell'ordine.

