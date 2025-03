Beppe Marotta ospite della Famiglia Legnanese

Serata dedicata allo sport quella del 21 marzo in Famiglia Legnanese. La suggestiva Sala Giare ha fatto da cornice a un evento straordinario organizzato dal Direttivo nell'ambito de "Il salotto della Famiglia Legnanese", la rassegna di appuntamenti che ha per protagonisti personaggi di spicco del mondo del giornalismo, della cultura e della politica.

Salotto Famiglia Legnanese

Dopo un 2024, anno del Centenario di Legnano Città, che ha visto ospiti, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Nicola Porro, Paolo Mieli e Donato Carrisi, il 2025 si è aperto con Enrico Mentana e Giulio Tremonti. E venerdì a Villa Jucker un’altra serata da incorniciare con Giuseppe Marotta, Presidente e Amministratore Delegato dell'Inter, intervistato da Roberto Pacchetti, direttore della TGR - Testata Giornalistica Regionale.

Beppe Marotta

Tra aneddoti e curiosità, la piacevole conversazione che è seguita alla cena si è articolata attorno a 50 anni di storia calcistica, mettendo in luce l’importanza dei valori sociali e formativi del calcio, fondamentali anche per la crescita dei giovani. La storia di Marotta è stata non solo un racconto professionale da protagonista indiscusso del settore ma anche la condivisione di un'esperienza di vita caratterizzata da umiltà, spirito di sacrificio e passione. Il suo curriculum è del resto di altissimo livello: dopo aver ricoperto cariche dirigenziali nel Varese, Monza, Como, Ravenna, Venezia ed Atalanta, è stato alla Sampdoria. Quindi il passaggio nel 2010 alla Juventus, come direttore generale, e nel 2018 all’Inter con le attuali prestigiose cariche. Nella testimonianza che ci è stata offerta non sono mancati passaggi commuoventi per ricordare come lo sport e il calcio possano essere un conforto in momenti difficili e un forte strumento di aggregazione.

120 partecipanti

L’evento ha attratto nella sede della Famiglia Legnanese e della Fondazione Famiglia Legnanese 120 partecipanti, tutti uniti dalla passione per il calcio e per i suoi valori. In un clima davvero accogliente, da salotto, anche grazie alla generosa disponibilità dei protagonisti e alle interazioni con gli ospiti, è stata donata a Marotta e Pacchetti la tessera della Famiglia Legnanese, un riconoscimento che vuole essere simbolo di un legame con la città.

Il Presidente della Famiglia Legnanese, Gianfranco Bononi, ha espresso soddisfazione per l'ottima riuscita della serata, che è stato possibile organizzare grazie al Consigliere Jody Testa e fortemente voluta del Consiglio della Famiglia. Un ringraziamento particolare va agli sponsor che stanno supportando con la Famiglia la vita culturale cittadina: Eligio Re Fraschini SpA, Scarpa e Colombo Srl, Fonderia Quaglia e Colombo Srl, Reale Mutua – Agenzia Minesi, Andea Paternostro Gioielliere, Aviatel Srl.