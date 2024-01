Benvenuto al mondo Edoardo, il primo nato dell'Ospedale di Rho

Il piccolo è nato all'Ospedale di Rho lunedì 1 gennaio 2024 alle 18,39: Edoardo è in buona salute e pesa 3 chili e 100 grammi.

Edoardo, il primo nato a Rho

Il primo fiocco azzurro dell'anno è stato appeso al presidio ospedaliero rhodense per l'arrivo del dolce Edoardo, un pargoletto che è venuto al mondo nel tardo pomeriggio di ieri. La mamma, residente a Caronno Pertusella, ha partorito alle 18,39.

3 chili e 100 grammi di dolcezza

Il piccolo gode di buona salute e pesa 3 chili e 100 grammi. Grande gioia per il reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal dottor Ambrogio Frigerio che ha reso possibile questo momento. Proprio in questi minuti, poi, è nata anche la prima bimba dell'anno.

L'ultimo nato è stato Riccardo

Nato nel giorno in cui si festeggia San Silvestro, invece, è stato il piccolo Riccardo, rhodense: il fiocco azzurro dell'ultimo bimbo del 2023 è stato appeso alle 7 di mattina. In tutto, nel 2023 sono nati 782 bambini a Rho: un numero che, purtroppo, è in calo rispetto ai dati degli anni scorsi.