Befana in moto da record: il gelo non ferma i biker

Una tradizione che non delude mai. La Befana in moto è giunta alla sua 26esima edizione ed è una Befana da record.

Oltre 200 moto per beneficenza

Una bella mattina serena ma veramente fredda, oggi domenica 6 gennaio 2026 verso le 8.30 la temperatura segnava meno 3-4 gradi, ma i biker non si sono fatti intimorire ed in tanti si sono presentati all’appello in piazza Vittorio Veneto ad Abbiategrasso per una passerella che anima le vie delle città il 6 gennaio da oltre un quarto di secolo.

In centinaia hanno accolto l’invito, la marea di persone e moto che hanno aderito all’iniziativa hanno creato un lungo serpentone che si è divincolato per le vie della città. Dopo la benedizione di don Stefano, tutti in sella portando un’ondata di allegria e generosità per le vie di Abbiategrasso, confermando che la Befana in Moto non è solo una parata di motori, ma una vera e propria festa del cuore. Prima tappa il parco dei Bersaglieri, poi quello degli Alpini, dagli amici di Anffas il Melograno, poi passaggio in piazza Castello, nella sede della Croce Azzurra e ritorno in piazza Vittorio Veneto dove è stata offerta dal gruppo La Cappelleta polenta e vin brulè.

“E’ stata una splendida giornata, un tanti sono accorsi alla manifestazione – sottolinea Matteo Cucchi presidente del Motoclub Abbiategrasso organizzatore dell’evento – Devo ringrazio tutti coloro che hanno partecipato sfidando questo gelo, il loro contributo sarà devoluto quest’anno ai vigili del fuoco volontari del distaccamento di Abbiategrasso”.

Donazioni ai Vigili del Fuoco e Croce Azzurra

All’edizione 2026 hanno partecipato 220/230 moto, una presenza record, che ha permessoo di ottenere un risultato incredibile, raccogliendo 2000 euro di beneficenza in una sola mattinata: 1500euro donati ai Vigili del Fuoco della locale stazione, e 500euro alla Croce Azzurra di Abbiategrasso

“Complimenti e grazie a tutti i partecipanti, a tutto il Gruppo del MotoClub Abbiategrasso per l’impegno e a tutte le associazioni nostre partners e alla Polizia Locale che ha garantito la sicurezza della manifestazione “ ha concluso Cucchi. La solidarietà ha sconfitto anche il gelo e il freddo pungente. L’appuntamento è rinnovato per il 6 gennaio 2027.

Al momento della consegna degli assegni e per le foto di rito erano presenti, oltre al presidente Cucchi, anche la presidente della Croce Azzurra Ornella Oldani, il sindaco Cesare Nai e l’assessore Valter Bertani, a testimonianza del forte legame tra le istituzioni locali e il tessuto associativo sportivo.

