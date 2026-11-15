Bcs: depositata la domanda di Amministrazione straordinaria

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Un piccolo passo in avanti in una vicenda che coinvolge molte famiglie. Depositata la domanda di Amministrazione straordinaria per Bcs, ora si apre un nuovo fronte per garantire il rilancio della produzione e la salvaguardia del perimetro occupazionale.

Sarà nominato un commissario

Dopo le assemblee di martedì con le rappresentanze sindacali un piccolo spiraglio di luce per il futuro dell’azienda, per i lavoratori rimasti nelle tre sedi dell’azienda tra Abbiategrasso, Cusago e Luzzara (Reggio Emilia). Lunedì 9 novembre 2026 è stata depositata la domanda per l’Amministrazione straordinaria dalla proprietà.

«Abbiamo avuto la conferma che lunedì la proprietà di Bcs ha depositato in tribunale a Milano la domanda per l’Amministrazione straordinaria, quello che noi abbiamo sempre sostenuto la via migliore da percorrere in questa fase – ha spiegato Vittorio Cantoni segretario della Fim Cisl milanese – Ora si apre una nuova strada, in salita ma con più tutele. Ora il tribunale di Milano nominerà un pre-commissario che gestirà la situazione prima della nomina, tra qualche settimana, del o dei commissari da parte del Ministero il Mimit . La speranza è questo procedimento porti ad individuare un investitore in grado di rilanciare l’attività industriale e proteggere i posti di lavoro».

I dipendenti Bcs ora percepiscono la Cigs (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria), un ammortizzatore sociale che mette in sicurezza, in questa fase, la retribuzione.

Una gestione più ordinata

«Con l’uscita della proprietà dalla gestione aziendale ora ci sarà più ordine strutturale, un intervento straordinario per evitare di erodere valore, compromettere i rapporti con i partner commerciali, disperdere le competenze tecniche e aggravar la crisi finanziaria. Il commissario farà di tutto per agevolare l’ingresso di una figura in grado di far ripartire l’azienda. Ora l’obiettivo è salvare il patrimonio industriale e professionale del gruppo e garantire un futuro agli stabilimenti e al perimetro occupazionale» conclude Cantoni.

La Bcs è la storica azienda di macchinari agricoli fondata nel 1943 da Luigi Castoldi, un marchio che non merita di essere eclissato. Intanto la produzione è ferma e diversi dipendenti hanno già lasciato l’azienda, infatti ora l’organico conta meno di 400 lavoratori.