Battaglia di Parabiago, fervono i preparativi in vista delle celebrazioni

Fervono i preparativi in vista della rievocazione storica della battaglia di Parabiago. Tre gli appuntamenti in calendario: si parte con la conferenza stampa di presentazione, prevista per il prossimo 13 febbraio, per arrivare alla deposizione della corona d'alloro in onore dei caduti, il 21 febbraio, e alla rievocazione in programma invece il 7 aprile prossimo.

Tre gli appuntamenti previsti per le rievocazioni della Battaglia di Parabiago

I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa dedicata, ma i tratti caratterizzanti dell'iniziativa si iniziano già ad intravedere. Quest'anno l'edizione numero 685 della Battaglia di Parabiago vedrà la proposta di tre appuntamenti. Si parte con la conferenza stampa di presentazione della manifestazione che sarà ospitata dallo Shabby Cafè martedì 13 febbraio, alle 18, a cura degli amici di Parabiago Medievale, per arrivare poi al momento della deposizione della corona di alloro in onore dei Caduti, che si svolgerà martedì 21 febbraio, alle 15, nella Chiesa di Sant'Ambrogio della Vittoria, e alla rievocazione storica, che vedrà i protagonisti indossare i costumi dell'epoca e che domenica 7 aprile attraverserà le vie della città.

Le prime anticipazioni

Per conoscere con maggiore esattezza il palinsesto bisognerà attendere. Ma intanto emergono già le prime anticipazioni riguardo le tematiche.

"Nel corso del primo dei tre appuntamenti previsti, tratteremo un aspetto interessante della Battaglia che pochi hanno ripreso, solo negli annali, ma che può avere un grande risvolto nella vita di oggi - spiega Francesco Granito dell'associazione culturale Parabiago medievale -. I costi sono lievitati sì ma non impediranno lo svolgimento della rievocazione. Ci saranno gli arcieri, la compagnia dei cavalieri di Legnano. i cavalieri, la battaglia e le cronache".

Alla cerimonia di deposizione delle corone d'alloro dovrebbe prendere parte anche il cardinale Francesco Coccopalmerio.

La marcia di avvicinamento agli eventi partirà con la conferenza stampa.

L'appuntamento accenderà i riflettori su un aspetto preciso: