Bareggio sostiene e ringrazia Aicit

Il Comune di Bareggio sostiene con un contributo l'Aicit: stamattina, martedì 18 ottobre 2022, l'incontro tra il sindaco Linda Colombo e alcuni volontari.

Bareggio sostiene Aicit: l'incontro

Ha spiegato il primo cittadino:

"Stamattina (martedì 18 ottobre, ndr) ho ricevuto la gradita visita di alcuni volontari dell'Aicit Magenta Gruppo Roberto Corneo che hanno voluto ringraziare la nostra Amministrazione comunale per il contributo stanziato a sostegno della loro attività. Aicit si occupa del trasporto di persone residenti in tutto il Magentino che necessitano di terapie radianti all’ospedale San Raffaele. Sostenere queste realtà è importante affinché possano continuare ad aiutare le persone in difficoltà. A loro va un grandissimo ringraziamento".

Le parole di Aicit

Anche il gruppo ha voluto ringraziare a sua volta l'Amministrazione di Bareggio: "I nostri ringraziamenti al Comune di Bareggio che ha deciso di elargire un contributo all’Aicit, sostenendo i volontari".