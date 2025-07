il riconoscimento di Legambiente

Stamattina, 2 luglio 2025, il sindaco Linda Colombo, assieme all’assessore all’Ambiente Roberto Lonati e all’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Gambadoro, ha ricevuto a Roma un prestigioso riconoscimento a livello nazionale per il Comune di Bareggio.

Bareggio premiato a Roma come comune virtuoso

“Siamo stati premiati all’Ecoforum sull’economia circolare organizzato da Legambiente come Comune più virtuoso d’Italia (tra i non capoluoghi di provincia) per quanto riguarda l’applicazione del Green Public Procurement (GPP) e dei Criteri Ambientali Minimi nelle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture negli appalti 2024”, ha spiegato il sindaco Colombo.

In base ai dati del Rapporto realizzato dall’Osservatorio Appalti Verdi, Bareggio ha ottenuto una performance del 95% (rispetto a una media del 55% per i Comuni non capoluogo a livello nazionale) per aver applicato in tutti i 18 prodotti o servizi acquisiti dall’amministrazione i Criteri Ambientali Minimi disponibili e per aver applicato 5 dei 6 criteri disponibili legati al GPP. Inoltre ha istituito il referente per il GPP, ritenuto un elemento chiave per consolidare e promuovere politiche di acquisto sostenibili a livello locale. Per GPP si intende uno strumento di politica ambientale che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale.

