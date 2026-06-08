Nell’ambito della Festa delle Ciliegie, l’Amministrazione comunale di Bareggio ha conferito l’onorificenza della Ciliegia d’Oro a Cristina Locatelli, fondatrice, presidente e anima dell’associazione Bareggio Pulita.

Bareggio premia l’impegno civico: Ciliegia d’Oro a Cristina Locatelli

Il riconoscimento è stato assegnato per il grande impegno profuso negli anni a favore della tutela dell’ambiente e del decoro urbano, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio.

L’impegno dell’associazione

Cristina Locatelli e i volontari di Bareggio Pulita rappresentano un esempio concreto di cittadinanza attiva e amore per il proprio paese. Proprio oggi l’associazione ha concluso con successo la terza edizione della staffetta di raccolta rifiuti “24 ore no stop”, iniziativa che ha coinvolto oltre 150 volontari in un’importante azione di sensibilizzazione e pulizia del territorio.

Le parole del sindaco

“Abbiamo voluto conferire la Ciliegia d’Oro a Cristina Locatelli per ringraziarla dell’impegno straordinario che, insieme al suo gruppo, porta avanti ormai da alcuni anni a favore della nostra comunità – dichiara il sindaco Linda Colombo -. La sua dedizione, la sua passione e la capacità di coinvolgere tanti cittadini rappresentano un valore aggiunto per Bareggio e un esempio positivo soprattutto per le nuove generazioni”.

Risultati concreti

Il lavoro svolto da Cristina e da tutti i volontari di Bareggio Pulita sta producendo risultati concreti e tangibili: