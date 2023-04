Bareggio e San Martino piangono Franco Girotti

Bareggio e San Martino piangono un volto storico della comunità: Franco Girotti.

Addio a Franco Girotti: una vera istituzione

E' venuto a mancare venerdì 21 aprile 2023 a 79 anni Franco Girotti, il barista per eccellenza di San Martino di Bareggio, conosciuto e stimato dall'intera comunità.

Girotti era nato proprio lì, in via Milano nel 1944 e ha iniziato a lavorare al bar-trattoria già 63 anni fa, a 16 anni, e non ha mai smesso. Una persona dal cuore d'oro e la cui gentilezza e umanità ora verrà tramandata da sua moglie Alessandra Agrini, con la quale ha festeggiato 54 anni di matrimonio, e dai figli Massimo e Andrea.

"Era un buono"

Hanno ricordato i familiari:

"Donava tutto ciò che poteva, aiutava coloro che si trovavano in difficoltà ed era sempre dalla parte degli ultimi. Era davvero un buono con il sorriso sempre sulle labbra".

Una marea di persone hanno affollato la chiesa Madonna Pellegrina per salutarlo e ringraziarlo per l’ultima volta il giorno delle esequie, lunedì 24 aprile, officiate dal parroco don Luca Nichelini. E in tantissimi nei giorni precedenti e in quelli successivi sono tornate in quel bar così accogliente per ricordare insieme alla famiglia di Franco i tanti e bei ricordi passati insieme.