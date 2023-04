"Sono caduta ma nessuno mi ha aiutata"

"Siamo circondati da disumanità e da indifferenza". A parlare così è la bareggese Miriam Govi, che ha scoperto a proprie spese come la società stia diventando sempre più individualista e indifferente alle problematiche e ai momenti di difficoltà altrui. Ecco la storia accaduta a Bareggio.

Ha raccontato la bareggese Govi:

"Nella mattinata di mercoledì 12 aprile 2023 mi trovavo fuori con il mio cane nella zona tra via Falcone e via San Carlo. A un certo punto sono caduta e mi sono fatta davvero male. Gridavo e piangevo dal male... ero in terra con il mio cagnolino, eppure nessuno si è fermato. Avevo il telefono nella tasca proprio dalla parte dalla quale ero caduta e quindi non riuscivo a prenderlo per chiamare aiuto".