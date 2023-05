"Barca dell'accoglienza" più forte dei vandali

"Barca dell'accoglienza", torna l'installazione a Rescaldina.

"Barca dell'accoglienza", rieccola dopo i vandalismi

Ormai più di un anno fa la "Barca dell’accoglienza", situata nel Bosco della Pace a Rescaldina, era stata presa di mira da vandali, che avevano distrutto l’opera creata dall’Associazione Articolo Nove che promuove iniziative di educazione alla pace sul territorio. La barca era composta da autoritratti di 926 bambini delle scuole del territorio rescaldinese e aveva come obbiettivo rendere quella la zona un luogo di accoglienza e di pace, più decorato e che andasse contro a ogni atto di violenza.

La soddisfazione del Comune

L’assessore alla Cultura Elena Gasparri ha optato, assieme all’Amministrazione di chiedere direttamente ai bambini, per giunta veri autori dell’opera, cosa fare riguardo alla triste fine che la barca aveva avuto.

«"a decisione è stata univoca: ripristiniamo la Barca" afferma con questo entusiasmo Gasparri, che ha dato il via alle operazioni di ripristino; sono stati infatti ristampati i disegni dei bambini, su un materiale più resistente, e, insieme ai volontari dell’associazione, gli autoritratti sono stati istallati nuovamente sulla struttura vandalizzata (nella foto). "Ora la barca è tornata a navigare più forte di prima in mare aperto, con un messaggio importante, fatto di occhi, di volti diversi ma accomunati dalla stessa richiesta di accoglienza, di verità, di umanità" commenta l’assessore.