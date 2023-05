Raid vandalico contro le statue della chiesa

Raid contro le statue collocate al di fuori della chiesa. E' accaduto a Magnago. A rendersi autori degli atti vandalici, molto probabilmente, sono stati alcuni adolescenti che stavano giocando a pallone nell'adiacente parchetto.

L'episodio

Vandali prendono di mira la chiesetta di San Martino. Un atto tanto inconcepibile quanto stupido ha macchiato l'ultimo weekend lungo. Nella serata tra sabato e domenica scorsi qualcuno si è infatti accanito contro due statue che sono posizionate al di fuori del luogo sacro magnaghese. Pare che i responsabili siano alcuni adolescenti che in seconda serata stavano giocando a pallone nell'adiacente parchetto, quello che ospita la festa dedicata al santo.

Forse una bravata di ragazzi

Alcuni testimoni, infatti, raccontano della presenza di un gruppetto di una decina di ragazzini di 14-15 anni, verso le 23. Il pallone, qualche schiamazzo, dei rumori strani. Un residente di una casa adiacente all'area si affaccia, esce, urla per sgridarli, provocando la fuga del gruppetto. Poi la spiacevole scoperta: una statua, quella raffigurante Papa Giovanni Paolo II, è rimasta ammaccata, l'altra addirittura divelta e gettata al di là della recinzione, verso i binari della ferrovia.

Conseguenze e precedenti

Per fortuna quest'ultima, che rappresenta la Madonna, non ha subito danni particolari e potrà essere riposizionata nella sua abituale sede senza ulteriori opere di restauro. Pare, tra l'altro, che il gruppo di ragazzini reo di aver commesso l'atto vandalico sia abitudinario della zona e potrebbe non essere così complicato risalire agli eventuali responsabili. Qualcosa di molto simile accadde tre anni fa quando le statue poste sulla facciata della medesima chiesetta furono prese a sassate. A quel tempo don Marco Basilico rivolse un appello ai «ragazzi annoiati che non hanno niente di meglio da fare che prendere a sassate delle statue. La noia sconfiggetela con lo studio, qualche gesto di carità e la preghiera. Lasciatevi ispirare in positivo e non buttate via la vita inutilmente».