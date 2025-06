Bando "Ri.Circo.Lo": "Il nostro Comune ammesso al finanziamento"

Ridurre la produzione dei rifiuti nelle mense, attraverso l’impiego di attrezzature efficienti, sostenibili e a ridotto impatto ambientale.

Un progetto che partendo dal presente guarda con grande attenzione al futuro.

Il bando

"È quello che come Comune di Vanzaghello abbiamo presentato per il bando “Ri.Circi.Lo. – Risorse circolari in Lombardia per gli Enti locali”, promosso da Regione Lombardia e finalizzato appunto alla prevenzione della produzione di rifiuti e all’implementazione dei sistemi di raccolta rifiuti orientati all’incremento del recupero di materia, e che adesso è stato ammesso al finanziamento, dell’importo di 27.156,24 euro a fondo perduto, nell’ambito della Linea 3 – Prevenzione dei rifiuti, ottenendo un punteggio elevato che ci ha permesso di rientrare tra i soli nove Comuni finanziati nella Città Metropolitana di Milano, a testimonianza della qualità, coerenza e rilevanza delle azioni previste", afferma il sindaco Arconte Gatti.

L'opportunità

"Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato ottenuto, che conferma la capacità del Comune di elaborare progetti concreti e innovativi, in linea con gli obiettivi regionali di economia circolare e transizione ecologica. Il finanziamento ottenuto rappresenta un’opportunità concreta per migliorare i servizi pubblici in un’ottica sostenibile, con ricadute positive sull’ambiente e sulla qualità della vita dei cittadini", sottolinea Gatti.

I ringraziamenti