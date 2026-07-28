Band emergenti cercansi: a Mazzafame arriva il contest musicale

Un’opportunità per mettersi alla prova davanti al pubblico, far conoscere la propria musica e vivere un’esperienza di condivisione. Il Comitato Laboratorio di Quartiere Mazzafame odv, in collaborazione con diverse associazioni del quartiere e della città, organizza un contest musicale dedicato alle band emergenti.

Un contest per band emergenti

L’appuntamento è fissato per domenica 20 settembre, a partire dalle 17, all’Auditorium della scuola Rodari di via dei Salici, a Legnano. L’evento nasce con un duplice obiettivo: offrire ai giovani del quartiere un’occasione di partecipazione e socializzazione e, allo stesso tempo, dare ai gruppi musicali giovanili del territorio la possibilità di esibirsi e farsi conoscere attraverso le proprie proposte artistiche. L’iniziativa si inserisce nel progetto di animazione territoriale sostenuto dal Comune di Legnano.

Iscrizioni gratuite e giuria di esperti

La partecipazione al contest è gratuita. Al termine delle esibizioni è prevista la premiazione delle migliori band, che saranno selezionate da una giuria di esperti. A concludere la serata sarà l’esibizione dei Bandalarga Adsl (Associazione di suonatori liberi).

Come partecipare

Le band interessate potranno candidarsi entro il 20 agosto, inviando una mail all’indirizzo comitato.mazzafame@alice.it. Alla domanda dovranno essere allegati una breve presentazione del gruppo, la registrazione di un brano e un recapito telefonico cellulare per essere ricontattati.