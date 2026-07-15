Bancomat di Olcella, la Bcc rassicura: «Il servizio resterà»

«Il bancomat resterà a Olcella. Va trovato il luogo giusto dove riattivarlo».

Il bancomat a Olcella

Dopo il tentato assalto che lo scorso 20 giugno ha distrutto lo sportello bancomat della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in via dei Mille, arriva una precisazione della Banca sul futuro del servizio nella frazione di Olcella. L’istituto conferma infatti la volontà di mantenere il bancomat sul territorio ed è al lavoro per individuare una nuova collocazione che consenta di ripristinarlo in condizioni di sicurezza.

Le indiscrezioni smentite

La precisazione arriva per fare chiarezza su alcune informazioni prive di fondamento diffuse nelle ultime ore sui social network, secondo le quali la Banca avrebbe già deciso di non riattivare il bancomat. Una ricostruzione che, viene ribadito, non corrisponde alla realtà. Il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi dichiara:

«Non stiamo discutendo se il servizio debba rimanere oppure no. Su questo la scelta della Banca è già stata fatta ed è chiara. Se avessimo voluto rinunciare al servizio, lo avremmo già comunicato. Invece stiamo ancora cercando una soluzione, proprio perché crediamo che Olcella debba continuare ad avere il suo bancomat. Quello su cui stiamo lavorando è individuare la collocazione più idonea. La precedente ubicazione, per ragioni indipendenti dalla volontà della Banca, non è più disponibile e, dopo quanto accaduto, non rappresenterebbe comunque la soluzione che avremmo preso in considerazione. L’obiettivo è individuare un nuovo punto che consenta di continuare a garantire un servizio essenziale ai cittadini, assicurando al tempo stesso adeguate condizioni di sicurezza per le persone, per le attività economiche e per gli edifici circostanti. È una responsabilità che sentiamo profondamente nei confronti della comunità».

La lettera del Comune

Nel frattempo Scazzosi ha ricevuto una lettera dell’Amministrazione comunale, firmata dall’assessore con delega alla frazione di Olcella Daniele Dianese, nella quale viene evidenziato come il bancomat rappresenti «un presidio fondamentale per la comunità di Olcella, in particolare per le persone anziane, per le famiglie, per le attività commerciali e per tutti i cittadini che quotidianamente usufruiscono di questo servizio essenziale». Nella stessa lettera si sottolinea inoltre come l’eventuale mancato ripristino del servizio rischierebbe di trasmettere «il messaggio che un atto criminoso possa determinare la perdita di un servizio pubblico di primaria importanza», mentre mantenerlo costituirebbe «un segnale concreto di vicinanza al territorio, di fiducia nei confronti della comunità e di volontà di non cedere alla criminalità».

L’impegno della Banca

Scazzosi dice:

«Ringrazio l’assessore Dianese per la sensibilità dimostrata e per le considerazioni contenute nella sua lettera, che condividiamo pienamente. Il bancomat di Olcella è un servizio importante per la comunità e noi ne siamo perfettamente consapevoli. La nostra Banca è nata quasi 130 anni fa in questo territorio e Olcella fa parte della storia che abbiamo costruito insieme alle nostre comunità. È proprio questo legame che ci spinge a lavorare per individuare una soluzione capace di garantire continuità al servizio, nelle condizioni di sicurezza che oggi sono necessarie. Il nostro impegno è trovare una soluzione. Sarebbe stato molto più semplice limitarsi a dire che, dopo quanto accaduto, il servizio non sarebbe stato ripristinato. Abbiamo invece scelto la strada più difficile: lavorare per mantenerlo. Purtroppo, a oggi, non siamo ancora riusciti a trovare la disponibilità di una collocazione che presenti le caratteristiche necessarie. Ma continueremo a cercarla».

Il presidente della Bcc conclude ribadendo l’impegno dell’istituto nei confronti della frazione:

«I cittadini chiedono giustamente una risposta rapida ed è esattamente lo stesso obiettivo che ci siamo posti anche noi. Proprio perché conosciamo questo territorio e ne facciamo parte da quasi 130 anni, vogliamo dare una risposta seria, stabile e sicura. Le decisioni della Bcc saranno comunicate direttamente dalla Banca, come è sempre avvenuto, evitando che indiscrezioni o interpretazioni prive di fondamento possano generare preoccupazioni inutili. Olcella è parte della nostra storia e continuerà ad avere la nostra attenzione, la nostra vicinanza e i nostri servizi».

Nella foto di copertina: lo sportello bancomat della Bcc distrutto dopo l’assalto del 20 giugno