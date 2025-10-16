Banca Intesa San Paolo chiude e lascia Piazza della Vittoria di Nerviano.

Ultime ore di presenza in paese per la Banca Intesa San Paolo di Piazza Vittoria a Nerviano. In questi giorni è stato disattivato il bancomat (nella foto) e, l’ultimo giorno sarà venerdì 17 ottobre 2025, quando la banca chiuderà alle 12.30.

“Facile dire di andare a Parabiago, molto meno farlo soprattutto per quelli che ne avevano fatto un punto di riferimento – afferma Massimo Cozzi, ex sindaco e capogruppo della lista di minoranza Con Nerviano-Gin-Lega – C’era una volta la banca come punto di riferimento sociale del territorio. Esprimo profondo rammarico e delusione per una scelta che danneggia il territorio e, soprattutto, le persone più fragili”.

Le parole della banca

“Intesa Sanpaolo conferma il mantenimento di due sportelli atm situati in via Sant’Antonio 1, nella frazione di Sant’Ilario Milanese, per quanto riguarda la filiale di Nerviano in Piazza Vittoria, il gruppo conferma accorpamento presso la filiale di Parabiago a partire dal prossimo 20 ottobre 2025” affermano dalla banca, che ricorda: “Segnaliamo che quest’anno si completa il percorso di trasformazione della presenza del Gruppo sui territori, processo intrapreso da tutte le banche, e annunciato nel Piano di Impresa 2022-25. La banca sta dialogando con le amministrazioni locali per illustrare il piano di trasformazione, valutare l’eventuale possibilità di mantenere lo sportello atm e supportare la clientela nella fase di transizione, durante il quale i clienti avranno un periodo in cui potranno prelevare gratuitamente da ATM di altre banche e poste. La banca sta trasformando la propria presenza sui territori creando filiali di maggiori dimensioni attraverso importanti investimenti al fine di creare delle realtà dove la clientela potrà trovare consulenza specializzata, dal risparmio ai finanziamenti, alla previdenza, alla tutela e fino alle assicurazioni. Alle filiali tradizionali si affianca la filiale digitale, dove oltre 2300 gestori offrono assistenza con orari settimanali estesi, compresi i fine settimana e i festivi. Già oggi circa il 90% della clientela Intesa Sanpaolo, oltre 12 milioni, è multicanale e svolge in autonomia la maggior parte delle operazioni di routine e acquista online tramite Internet Banking e App i prodotti bancari di interesse. Per accompagnare questa operatività, che sempre di più sta caratterizzando il comportamento delle persone, la banca sta anche organizzando degli incontri di formazione affinché tutti possano operare in sicurezza sui canali digitali, scelti di volta in volta in base alle proprie esigenze, cogliendone le opportunità. Ci sono inoltre gli esercizi convenzionati a Mooney, circa 45mila sul territorio nazionale, dove è possibile prelevare gratuitamente fino a 250 euro al giorno ed effettuare piccole operazioni come ricariche, bonifici e pagamenti vari”.