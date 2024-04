Banca del tempo, in un anno i correntisti hanno scambiato 462 ore

Nuova guida per la Banca del tempo Auser insieme di Legnano.

Banca del tempo Auser insieme, Annamaria Buono è stata eletta presidente all'unanimità

Si tratta di Annamaria Buono, che raccoglie il testimone dal presidente uscente Aldo Guenzani e, in 27 anni di attività dell’associazione, è la seconda donna presidente dopo Monica Ciardiello (fondatrice del sodalizio nel 1997 insieme a Lucia Bertolini, Lorenza Cozzi, Cristina Dall’Orto ed Elisa Tomaselli).

Docente di matematica e scienze all’istituto comprensivo di via dei Salici a Legnano, già consigliera della Consulta territoriale Oltrestazione, socia della Banca del tempo da vent’anni, sostenitrice e pink ambassador della Fondazione Umberto Veronesi, iscritta ad Amnesty international e Anpi, Buono è stata eletta all’unanimità dall’assemblea della Banca del tempo Auser insieme che ha inoltre rinnovato l’intero Consiglio direttivo, ora così composto: vicepresidente Attilia Novellini, segretaria Miranda Re Depaolini, consiglieri Elizabeth Biancardi, Lucilla Beniani, Monica Ciardiello, Angelo Colombo, Daria Guerrini, Maurizio Maniscalco, Anjana Rathore e Giuseppina Solla.

Nel 2023 sono state scambiate 462 ore e 52 sono state dedicate al parchetto di via Rossini

Nell’occasione, Guenzani ha illustrato l’intensa l’attività svolta nel 2023, raccogliendo gli apprezzamenti dei presenti e in particolare il ringraziamento di Maria Cristina Dellavedova, dirigente dell’Auser Ticino Olona, che ha sottolineato il notevole impegno profuso dal presidente uscente per rendere sempre più aperta e ricca di capitale umano la Banca del tempo.

Oggi i soci sono 62, in larga parte donne (ben 53), e nell’ultimo anno hanno scambiato 462 ore, alle quali vanno sommate le 52 ore dedicate al parchetto di via Rossini. L’associazione ha infatti stipulato un patto di collaborazione con l’Amministrazione comunale per la cura dell’area verde: sei soci, settimanalmente, si alternano a pulirlo e a segnalare eventuali disfunzioni per un pronto intervento e sono stati anche eliminati i graffiti "poco opportuni" che erano comparsi sui giochi per i bambini.

Durante l’anno appena trascorso la Banca del tempo ha organizzato 39 iniziative: corsi/attività gestite da soci, laboratori creativi per bimbi, eventi dedicati alle donne, banchetti di promozione, gite/mostre.

Nel 2003 è stato realizzato inoltre il video "Chi trova il tempo, trova un tesoro", con la storia e le testimonianze di alcuni "correntisti" di questo speciale istituto di credito, realizzato in occasione del convegno organizzato dall’Auser Lombardia e Ticino Olona con l’Università Bicocca lo scorso 30 settembre al Castello Visconteo dal titolo "Verso nuove e moderne forme di contrasto alla povertà: dal baratto all’intelligenza artificiale" (visibile sul canale YouTube della Banca del tempo Auser Insieme di Legnano Aps Ets).

L’associazione lavora in partenariato con il gruppo facebook Alveare rosa, formato da donne e mamme che si confrontano sui temi genitorialità/conciliazione/empowerment per una condivisione delle proposte e l’inserimento di due loro rappresentanti nel Consiglio direttivo (diverse socie di Alveare rosa si sono iscritte alla Banca del tempo).

"Essere nostro correntista vuol dire partecipare a un processo di economia solidale"

Spiegano i soci:

"Essere correntista della Banca del tempo è un’esperienza preziosa, serve a valorizzare propri talenti, partecipare a un processo di economia solidale, contare su amicizia e aiuto in una dimensione di uguaglianza e reciprocità".

Nella foto di copertina: l'ultima Festa del socio della Banca del tempo Auser insieme di Legnano, andata in scena la scorsa estate