L'11 luglio al Rugby sound festival arrivano i Punkreas

PUNK IN CASTLE con Punkreas, Derozer e Vallanzaska, ovvero tre delle formazioni che più hanno influenzato il genere nel nostro Paese, saranno insieme in un'unica serata sullo storico palco dell’Isola del Castello di Legnano (MILANO).

Biglietti disponibili a prezzo promo, per un tempo limitato, su Ticketmaster e Mailticket.it.

I Punkreas tornano a casa con un carico di novità: proprio oggi la band ha rilasciato Electric Déjà-Vu - Reloded (USM / Universal Music Italia), extended version di Electric Déjà-Vu, l’album che ha sancito il loro atteso ritorno in elettrico, pubblicato il 31 marzo 2023.

Cippa (voce), Paletta (basso), Noyse (chitarra), Endriù (chitarra) e Gagno (batteria), riattaccano la spina e rilasciano due nuovi singoli: “CIAO CIAO”, pubblicato il 19 aprile, e “IN ITALY”.

Electric Déjà-Vu - Reloded è disponibile al link https://punkreasmusic.lnk.to/ElectricDVreloaded

Una serata completamente dedicata al punk italiano

Una ricarica che fa il pieno di energia da sprigionare in occasione dell’appuntamento al Rugby Sound Festival, appuntamento che fa parte del loro nuovo tour che li vedrà impegnati per tutta l’estate per una serie di show ad alto voltaggio, in cui saltare, cantare, pogare e sudare, in perfetto stile Punkreas.

Derozer è sempre stato sinonimo di Unione, Festa e Tribù. La formazione vicentina attiva da oltre un trentennio ha influenzato con i suoi brani intere generazioni.

I milanesi Vallanzaska sono conosciuti per essere il principale e divertente gruppo ska italiano. Attivi ininterrottamente dal 1991 con il loro sound e i loro brani sono pronti a far ballare il pubblico di Legnano, per una serata che farà storia.