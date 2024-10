Il sindaco di Corbetta Marco Ballarini continua a spopolare sui social, confermandosi tra i primi posti, sul podio, della classifica dei politici italiani più seguiti online, superando di gran lunga anche numerosi personaggi della politica nazionale. Tra i suoi fan più sfegatati ci sono soprattutto i ragazzini, grazie ai numerosi video che Ballarini pubblica su TikTok, piattaforma frequentata in larga parte dagli adolescenti, oltre che sugli altri social network, da Instagram a Facebook.

Ballarini spopola tra i teenagers. Dalla Sicilia a Corbetta per conoscerlo

Tra i ragazzi c’è chi, pur di conoscere il suo «idolo», è disposto (e lo sono anche i genitori per accontentarli) ad attraversare mezza Italia o anche più pur di conoscerlo di persona e farsi un selfie o una foto con lui. Proprio martedì Ballarini ha pubblicato un post raccontando l’ultima visita ricevuta da un ragazzino: «Voi fareste più di 1100 chilometri per conoscere una persona? Io probabilmente no. Lui è Giovanni, un mio grandissimo fan della Sicilia che ha fortemente voluto fare una foto con me e conoscermi di persona. Sono davvero commosso – ha scritto il sindaco - Grazie di cuore Giovanni, mi hai fatto sentire davvero speciale. Grazie a tutte le ragazze e i ragazzi che mi dedicano sempre un affetto che mai avrei pensato di poter ricevere in vita mia».

Foto 1 di 9 Foto 2 di 9 Foto 3 di 9 Foto 4 di 9 Foto 5 di 9 Foto 6 di 9 Foto 7 di 9 Foto 8 di 9 Foto 9 di 9

Già una visita per il sindaco Ballarini

Del resto il primo cittadino di Corbetta non è nuovo a queste visite. A settembre ad esempio i genitori di Marco, ragazzino di 11 anni della provincia di Genova, per fare una sorpresa al figlio, appassionato da tempo di Ballarini e delle sue storie social, hanno fatto quasi 350 chilometri tra andata e ritorno per conoscerlo e fare foto con lui in Municipio, portandogli anche in dono un vassoio di focaccia genovese. «Perché – come ha scritto il primo cittadino nei suoi post - non si tratta solo di “ciao Bro”, ma è molto di più».