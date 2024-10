Al maestro Andrea Semeraro il «Premio culturale Città di Corbetta»

È al maestro Andrea Semeraro che venerdì sera, nella Sala polifunzionale «Salvi di piazza Primo Maggio a Corbetta, l’Amministrazione comunale ha consegnato il «Premio culturale Città di Corbetta 2024». La scelta è ricaduta su di lui «per l’impegno profuso nella sua attività legata alla cultura e didattica musicale, testimoniato tra l’altro dalla fondazione del coro di voci bianche “Piccoli cantori di Corbetta”, eccellenza del territorio e non solo», ha deliberato la Giunta comunale a seguito del parere espresso dalla giuria e dei risultati del sondaggio effettuato tra la cittadinanza.

I tre cori fondati da Semeraro

«L’assegnazione del Premio mi lusinga e mi fa piacere – afferma Andrea Semeraro – mi sento un alfiere della musica a Corbetta. Prima non c’era una tradizione corale organizzata e con una certa progettualità a Corbetta, è una cosa che ho portato io con la fondazione nel 2018 del coro di voci bianche “Piccoli cantori di Corbetta” e poi in seguito anche del coro giovanile “Liberty’s Soul”, composto da una quindicina di ragazzi, e infine del coro civico degli adulti “Curia Picta”». Semeraro, tenore, insegna canto e canto corale e si occupa anche dell’alfabetizzazione musicale nelle scuole primarie di Corbetta. «Al di là delle performance musicali e dei concerti credo molto nell’aspetto didattico ed educativo della musica, che è fondamentale», sottolinea il cantante.

La formazione artistica

Dopo aver compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Trieste, a 23 anni Semeraro ha iniziato a collaborare con il Teatro Regio di Torino, La Fenice di Venezia e il Teatro G. Verdi di Trieste. Nel 2002 è approdato al Teatro alla Scala e nel 2004 ha vinto il concorso internazionale per artisti del coro. Ha ricoperto più volte alcuni ruoli solistici e di comprimariato con artisti di alto livello.

Nel 2007 ha fondato il sestetto Italian Harmonists, formato interamente da colleghi del Teatro alla Scala. Svolge intensa attività concertistica affrontando repertori sacri, sinfonici e operistici, spaziando dal barocco al verismo, riscuotendo ovunque grande successo di pubblico e di critica.

La serata musicale

Nel corso della cerimonia di consegna del Premio, che ha visto protagonista il cantante lirico corbettese, sono intervenuti cantanti e artisti di alto profilo per una serata interamente dedicata alla musica: la cantante Sonia Prina, contralto, già premiata dalla Città di Corbetta 16 anni fa, che si è esibita con due brani, uno da sola e uno in coppia con Andrea Semeraro; Bruno Casoni, maestro per 40 anni del Teatro alla Scala, che ha portato una sua testimonianza sulla sua carriera con i più grandi della storia della musica, quali ad esempio Pavarotti e molti altri. Il tenore corbettese si è poi esibito in un duetto con la moglie Lorena Balbo, soprano, e a seguire con il sestetto Italian Harmonists. A concludere la serata sono state le performance dei tre cori diretti da Semeraro: i «Piccoli cantori di Corbetta», «Liberty’s Soul» e infine «Curia Picta».

L'Albo d'oro dei premiati

«Bisogna partire dalle proprie conoscenze e dal proprio talento per fornire a chiunque gli strumenti per entrare a contatto con la cultura: in una società evoluta questa deve essere alla base e a portata di tutti», sostiene Andrea Semeraro. Scopo del Premio istituito dall’Amministrazione comunale è proprio quello «di valorizzare l’opera di quanti, individualmente o attraverso enti, associazioni, scuole, con il loro impegno e la loro arte, hanno contribuito o contribuiscono alla diffusione e alla promozione delle diverse forme culturali e artistiche nel territorio e tra la popolazione del Comune di Corbetta».

Quest’anno in biblioteca sarà anche creato e conservato l’Albo d’oro dei premiati dalla Città di Corbetta, che resterà come strumento di memoria e di diffusione della cultura a disposizione di tutti.