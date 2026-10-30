Backspin A.S.D. riceve il contributo di Gruppo CAP per “Generazioni in Movimento”

Il progetto punta su inclusione, partecipazione e benessere attraverso lo sport e il movimento.

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Un riconoscimento che premia il valore sociale dello sport e l’impegno quotidiano a favore delle nuove generazioni. Backspin A.S.D. è tra le nove realtà selezionate nell’ambito del bando “Valori in Campo 2026-2028” promosso da Gruppo CAP. Nel corso della cerimonia svoltasi presso la sede del CONI di Milano, l’associazione ha ricevuto un importante contributo per la realizzazione del progetto “Generazioni in Movimento”, un programma dedicato a bambini, adolescenti e famiglie che punta a favorire inclusione, partecipazione e benessere attraverso lo sport e il movimento.

Il finanziamento consentirà di rafforzare e ampliare le attività che Backspin A.S.D. promuove sul territorio attraverso lo sport, il movimento e l’educazione, con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani e al coinvolgimento delle famiglie. Il progetto prevede il potenziamento delle iniziative già esistenti, nuove opportunità sportive e formative, percorsi di protagonismo giovanile e azioni rivolte anche ai minori che vivono situazioni di fragilità economica, sociale o educativa.

Il nuovo Winter Camp Backspin

Tra le novità in programma figura il nuovo Winter Camp Backspin, un campus educativo e sportivo dedicato alle vacanze natalizie che andrà ad affiancare le attività già consolidate dell’associazione. L’obiettivo è offrire a bambini e ragazzi un’esperienza ricca di attività motorie, laboratori, momenti di socializzazione e occasioni di crescita personale, rispondendo al tempo stesso alle esigenze delle famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole.

Nata nel mondo della danza e cresciuta negli anni come realtà sportiva ed educativa multidisciplinare, Backspin A.S.D. continua a investire in progetti che utilizzano lo sport come strumento di inclusione e sviluppo della comunità. Tra le discipline proposte trova spazio anche il pugilato, rappresentato alla cerimonia dalla presenza della vicepresidente della Federazione Pugilistica Italiana, che ha accompagnato la delegazione dell’associazione.

Le parole di Thomas Di Iorio

«Essere tra le realtà selezionate da Gruppo CAP rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio», commenta Thomas Di Iorio, presidente di Backspin A.S.D.. «Questo riconoscimento valorizza il lavoro che ogni giorno svolgiamo insieme a collaboratori, volontari e famiglie. “Generazioni in Movimento” è un progetto che mette al centro le persone e le relazioni, utilizzando lo sport come strumento concreto di inclusione, crescita e partecipazione. Grazie a questo contributo potremo rafforzare le attività esistenti, avviare nuove iniziative come il Winter Camp e offrire ancora più opportunità ai giovani del nostro territorio».

L’investimento su “Generazioni in Movimento” arriva inoltre in un momento particolarmente significativo per la comunità locale, con Busto Garolfo recentemente insignito del riconoscimento di Comune Europeo dello Sport, e contribuisce a rafforzare quel percorso che vede nello sport uno strumento di benessere, inclusione e coesione sociale.

Un impegno per le nuove generazioni

Con il progetto “Generazioni in Movimento”, Backspin A.S.D. conferma così il proprio impegno nel costruire opportunità educative e sportive capaci di generare valore sociale duraturo e accompagnare la crescita delle nuove generazioni.