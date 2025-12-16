La Babbo Runn di Busto Garolfo, in programma domenica 21 dicembre 2025 dalle 9.30 alle 16.30, nasce e cresce come un evento che mette al centro inclusione reale e solidarietà concreta. La camminata/corsa natalizia sarà infatti gratuita per tutte le persone con disabilità e con iscrizione gratuita fino ai 14 anni, per ribadire con chiarezza che la partecipazione non deve avere barriere, né fisiche né economiche.

Babbo runn: partecipazione gratuita per le persone con disabilità

Il valore inclusivo dell’iniziativa è rafforzato anche dalla presenza della Vomien Legnano, società di pallavolo conosciuta per la squadra di sitting volley, disciplina dedicata agli atleti con disabilità, e dell’RSD Anteo, residenza sanitaria per disabili. Segni concreti di un evento che non parla di inclusione, ma la pratica. Fondamentale come sempre la presenza dei volontari della Protezione Civile.

Organizzata dalla ASD Running Bustese con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e Ccr Insieme ETS, la Babbo Runn non è una gara competitiva, ma una camminata ludico-motoria a passo libero, pensata per essere accessibile e condivisa. Partenza e arrivo saranno presso la sede della Bcc in via Manzoni 50 a Busto Garolfo con aree chiuse al traffico per tutta la giornata.

La beneficenza legata alla corsa

Accanto allo sport, il cuore della giornata è la beneficenza. L’edizione 2025 sostiene due realtà solidali: Le Sfumature di Alessia e Associazione Christian Onlus.

Associazione Christian, nata nel 1998, realizza progetti sanitari e sociali nei contesti più fragili del mondo, come il dispensario medico nella baraccopoli di Kariobangi a Nairobi, e promuove sul territorio iniziative di sensibilizzazione alla giustizia sociale.

Le Sfumature di Alessia porta avanti l’eredità di Alessia Stefanoni, scomparsa a 23 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia, raccogliendo fondi e materiali per sostenere reparti oncologici, pazienti e personale sanitario.

La Babbo Runn si estende per tutta la giornata con numerose attività gratuite per famiglie e bambini: laboratori artistici delle scuole elementari, animazione natalizia, musica diffusa da Open Space Radio, esibizioni di danza della Backspin, la presenza dello speaker Davide Bogno di Zelig e la distribuzione gratuita di 500 giochi ai bambini, offerti dai commercianti di Busto Garolfo e consegnati da Babbo Natale. Una parte sarà destinata ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali della zona.

Non mancheranno momenti di convivialità con ristori e bevande calde grazie ad Alpini, Milan Club, Inter Club, Pro Loco, Protezione Civile, associazioni e volontari, in un clima di festa pensato per accogliere tutti.

Il commento di Roberto Scazzosi

Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha dichiarato:

«Il valore più grande di questa giornata sta nella capacità di unire: unire sport, festa e beneficenza, unire pubblico e privato, unire le persone attorno all’idea che il bene comune si costruisce insieme, passo dopo passo. Iniziative come la Babbo Runn dimostrano che, con il contributo di associazioni, istituzioni, imprese, volontari e cittadini, è possibile trasformare un’occasione di gioia e di incontro, soprattutto nel periodo che precede il Natale, in un gesto concreto di attenzione verso chi ha più bisogno. Come banca di comunità, crediamo che il nostro ruolo sia proprio questo: sostenere e mettere in rete le energie del territorio affinché la solidarietà non resti un valore astratto, ma si traduca in azioni reali, inclusive e accessibili a tutti».

La giornata di festa è «un esempio concreto di come un’idea semplice, nata come una corsa dei Babbi Natale, possa crescere negli anni grazie alla partecipazione e alla fiducia di un’intera comunità», spiega Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets. «Vedere come, anno dopo anno, aumentino le collaborazioni, le attività e la partecipazione dimostra che quando le iniziative sono autentiche e condivise sanno evolversi senza perdere il loro spirito originario. Ed è proprio questo spirito, fatto di gratuità, attenzione agli altri e senso di comunità, che rende la Babbo Runn un appuntamento atteso e significativo nel periodo che precede il Natale».