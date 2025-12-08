Babbo Natale arriva in volo grazie agli aquiloni di Edoardo Borghetti

Babbo Natale arriva in volo al parco Europa di Rho tra gli applausi dei bambini. Grande partecipazione, ieri, domenica all’iniziativa «Babbo in volo» organizzata dall’amministrazione comunale tra gli eventi di Natale.

Ancora una volta è stato l’esperto di aquiloni: Edoardo Borghetti, , famoso in tutto il mondo, che ha fatto volare un aquilone a forma di Babbo Natale nel cielo spora il parco Europa e ha effettuato una serie di laboratori con i numerosi bambini presenti all’evento organizzato dall’amministrazione comunale.

Sabato è stata inaugurata la pista di pattinaggio

In attesa dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, nel pomeriggio di sabato alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi e degli Assessori: Maria Rita Vergani, Valentina Giro, Nicola Violante e Edoardo Marini, dal Luogotenente dei Carabinieri Luigi Pino , Polizia di Stato, Polizia Locale e la Protezione Civile, con grande partecipazione di cittadini è stata inaugurata la pista di pattinaggio, la struttura lunga 30 metri e larga 12, allestita nella riqualificata Piazza Visconti.

Accessi i Cerchi Olimpici, per ricordare che Rho è una città olimpica

Un pomeriggio importante per Rho, oltre all’inaugurazione della pista di ghiaccio sono stati accessi i Cerchi Olimpici, per ricordare che Rho è una città olimpica e nelle arene realizzate nei padiglioni di Fiera Milano-Rho, si svolgeranno le gare di speed skating e di hockey femminile. Il Sindaco Orlandi ha scandito il countdown con i bambini tra gli applausi dei numerosi cittadini accorsi in piazza.

Dal ghiaccio al fuoco con lo spettacolo Fire Show

Un pomeriggio, quello di sabato terminato con lo spettacolo Fire Show che ha visto artisti di strada passeggiare e proporre i propri spettacoli nel centro cittadino. La pista «Rho sul ghiaccio 2025», sarà il cuore pulsante del programma natalizio, che anche quest’anno trasformerà il centro cittadino in un luogo di festa, atmosfere magiche e momenti da condividere. L’iniziativa rappresenta un segno concreto dell’impegno dell’Amministrazione per l’inclusione sociale. Ricordiamo che si pattina tutti i giorni fino al 22 febbraio 2026, dalle 14 alle 19 e dalle 20.30 alle 22.30. Il sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle 10 alle 12.30. La pista sarà aperta al mattino nei giorni feriali per le scolaresche che aderiranno alla proposta di sperimentare lo sport del pattinaggio.