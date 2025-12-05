Anche quest’anno la Pro Loco di Robecco sul Naviglio porta Babbo Natale a casa vostra.

Babbo Natale arriva a casa grazie alla Pro Loco

Volete che Babbo Natale in persona consegni un regalo ai vostri bambini? La vigilia di Natale, nel pomeriggio, gli elfi della Pro Loco organizzano le spedizioni, caricano la slitta e per le vie del paese inizia ad aggirarsi un signore dal sorriso simpatico e vestito di rosso.

Per informazioni è possibile inviare una e-mail a info@prolocorobecco.org, anche per prenotare il passaggio.