Azione di Restyling alla casa di risposo

Novità importanti dalla Rsa Città di Abbiategrasso. Negli ultimi nove mesi la casa di riposo ha subito un importante restyling, un’azione di rinnovamento ed efficientamento energetico che ne garantirà l’ottimo funzionamento da un punto di svista strutturale per i prossimi 15-20 anni.

La Rsa, che sorge a fianco di Anffas sulla Strada per Cassinetta, è stata costruita negli anni 60, necessitava di un importante intervento di riqualificazione, avviato grazie ai fondi del bonus 110 per cento.

Interventi importanti

“La bella notizia è che i lavori partiti a settembre del 2024, saranno terminati con qualche settimana di anticipo , entro il 31 luglio 2025 ci hanno rassicurato - ha sottolineato soddisfatto il Presidente della fondazione Franco Portalupi – Sono state effettuati modifiche importanti, il cappotto termico di 16 cm per un isolamento termico e acustico, gli infissi, un nuovo parco fotovoltaico che si affianca a quello esistente che abbiamo mantenuto, che ci garantirà un autosufficienza energetica, con un risparmio importante sulle spese energetiche, grazie anche al rifacimento completo della rete di distribuzione del calore e raffreddamento con nuovi diffusori, 104 in totale, distribuiti nell’intera struttura. Importante anche la nuova centrale termina, che fornirà la climatizzazione degli ambienti. Nell’ala sud ovest sono state installate anche delle tende automatizzate per lenire gli affetti del caldo e sole sulla struttura”.

Fondamentale creare le basi per garantire un futuro alla struttura, che svolge attività di assistenza a persone anziane e non, non più in grado di condurre un’esistenza in modo autonomo.

Per soddisfare le esigenze della popolazione più anziana

“La popolazione di Abbiategrasso è stabile , l’oscillazione è minima, quello che aumenta è l’età, ci sono sempre più anziani - ha aggiunto il sindaco Cesare Nai – Questa struttura è i portante per assolvere le esigenze di questa fascia d’età, la più debole, in continuo aumento. Sono molto soddisfatto di questo intervento che rinnova un servizio offerto da oltre 60 anni e proietta la struttura in una fase successiva”.

Oltre agli interventi previsti dal 110 per cento, per un ammontare di circa 3 milioni e 600mial euro, sono stati svolti interventi propedeutici “ Durante i cantieri era logico svolgere lavori interconnessi alle opere effettuate e non previsti dal bonus – ha aggiunto Portalupi – Ad esempio nel vano scale lavori di coibentazione, o altri lavori per un totale di 100 mila euro messi a disposizione dalla Fondazione. Il mio obiettivo è quello di tutti è creare le migliori condizioni per i nostri ospiti e mettere in grado la struttura di evolversi mantenendo una standard di efficienza e soddisfazione elevato. Il prossimo anno vorrei iniziare a pensare ad un progetto che prevede la realizzazione di piccole casette inserite nel parco, da mettere a disposizione di utenti autosufficienti, che sono soli e cercano relazioni sociali usufruendo dei servizi offerti dalla Rsa - e conclude - ma questo sarà il prossimo step, ora pensiamo a mettere e regime questa nuova dimensione”.

Soddisfatto anche il Direttore Generale Matteo Mantovani :

“Ci sarà riconsegnata una struttura efficiente, che ci permetterà di mantenere le rette, evitare aumenti per gli utenti e investire anche sulle strumentazione tecnologiche degli operatori, che garantirà più efficienza, rapidità e sicurezza ad un servizio alla persona sempre più meticoloso e mirato, per soddisfare le richieste della comunità”.

Nelle prossime settimane sarà completata l’installazione dei serramenti in Pvc su tutti gli infissi e della nuova centrale termica, già arrivata che va montata e attivata.